Everton - Southampton Tipp, Prognose & Quoten | Premier League 14.01.2023

Die Hälfte der Saison in der Premier League ist fast rum und erste kleinere Rechenspielchen im Tabellenkeller dürften so allmählich beginnen. Mit der Partie zwischen Everton und Southampton kommt es am Samstag zu einem echten Kellerduell des Drittletzten gegen das Schlusslicht. Die Gäste holten sich unter der Woche eine ganz große Portion Selbstvertrauen und wir denken, dass sie dieses in den Goodison Park mitnehmen. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,65 bei Bwin.