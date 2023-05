FC Basel - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2023

Der FC Basel machte mit seiner Aufstellung am Wochenende klar, in welchem Wettbewerb die Prioritäten liegen. Möglicherweise könnten die Schweizer das teuer bezahlen, denn La Viola ist mit seinem starken Angriff definitiv in der Lage, im Rückspiel für Furore zu sorgen. Wir favorisieren die Gäste und setzen bei Bet3000 mit einer Quote von 1,80 auf einen Sieg der Mannschaft aus der Toskana.

Darum tippen wir bei FC Basel vs Fiorentina auf „Sieg Fiorentina“:

Die Mannschaft von Heiko Vogel kassierte die meisten erwartbaren Tore im gesamten Wettbewerb (18.4 xGA)

Florenz hat mit Abstand die meisten erwartbaren Tore gesammelt (26.0 xG).

La Viola erspielte die meisten Großchancen (25) und erzielte die meisten Tore nach einer Ecke (5) in diesem Wettbewerb.

FC Basel vs Fiorentina Quoten Analyse:

Während der FC Basel am Wochenende in Folge einer großen Rotation mit 1:6 unter die Räder kam, fuhr Florenz einen 2:0-Heimsieg gegen Udinese ein.

Ähnlich eindeutig fallen die Quoten vor dem zweiten Aufeinandertreffen in der Conference League aus. Wiederholt der FCB den Erfolg aus dem Hinspiel, bekommt ihr Wettquoten zwischen 4,20 und 4,60. Der AC Florenz hingegen nimmt mit Quoten bis zu 1,85 die Favoritenrolle ein.

FC Basel vs Fiorentina Prognose: „Offensivspektakel der Fiorentina“

La Viola ist in dieser Spielzeit eine besondere Mannschaft. In der Serie A gibt es kein Team mit einer größeren Field-Tilt-Percentage (prozentualer Vergleich an Ballkontakten im Angriffsdrittel pro Spiel) als Fiorentina mit 66,42 Prozent.

Damit deutet das Team aus der italienischen Toskana bereits seine vorhandene Gefahr im Angriff an. In der Conference League spiegelt sich ihre Philosophie für Angriffsfußball in weiteren Statistiken wider. Beispielsweise sammelte keine Mannschaft mehr erwartbare Tore als das Team von Vincenzo Italiano (26.00 xG).

Darüber hinaus erspielte sich La Viola die meisten Großchancen im gesamten Wettbewerb (25), die sie in 2,5 Tore pro Conference-League-Spiel ummünzen konnten - erneut der beste Wert des Wettbewerbs.

Die 1:0-Führung im Hinspiel entstand mal wieder nach einem Eckball. Es war der fünfte Treffer nach einer solchen Hereingabe - Bestwert in der Conference League. Arthur Cabral erzielte seinen siebten Treffer. Damit führt er die Torschützenliste an, gefolgt von seinem Teamkollegen Luka Jovic (6).

Schauen wir auf die erwartbaren Tore des Hinspiels, hätte die Tormaschine aus der Toskana keine Niederlage nötig gehabt (1,42 - 1,21 xG). Zudem fiel das 1:2 erst in der 92. Spielminute - ein bitterer Rückschlag für den Favoriten.

FC Basel - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Basel: 1:6 St. Gallen (A), 2:1 Fiorentina (A), 0:2 Zürich (H), 4:1 Winterthur (A), 2:1 FC Sion (A).

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 2:0 Udinese (H), 1:2 FC Basel (H), 0:1 Neapel (A), 3:3 Salernitana (A), 5:0 Sampdoria (H).

Letzte 5 Spiele FC Basel vs. Fiorentina: 2:1 (A), 2:2 (H), 2:1.

Das Erreichen des Halbfinals der Conference League ist ein Erfolg - von einer insgesamt erfolgreichen Spielzeit ist der FC Basel jedoch weit entfernt. In der Super League gewann die Bebbi nur fünf ihrer vergangenen 20 Begegnungen. Alexander Frei wurde bereits entlassen - bis zum Ende der Saison steht Heiko Vogel an der Seitenlinie.

Dementsprechend ist der Titel in der heimischen Liga in weite Entfernung geraten. In der Folge liegt der volle Fokus auf der Conference League. Dort haben die Schweizer im Rückspiel gegen den AC Florenz eine bessere Ausgangssituation als erwartet.

Werfen wir einen etwas übergeordneten Blick auf die bisherige europäische Spielzeit. Dort stehen sechs Heimspiele in den Büchern des FCB - nur zwei endeten siegreich. Wie auch die 1:6-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen St. Gallen bestätigte, sind es oftmals die Probleme in der Abwehr, die bessere Resultate verhindern.

In vier der sechs bisherigen Heimspiele der Conference League kassierte Basel mindestens zwei Gegentore. Auf den gesamten Wettbewerb betrachtet, haben die Hausherren die meisten erwartbaren Gegentore aller Mannschaften kassiert (18,4 xGA). Auch das Hinspiel gegen Florenz hätte laut erwartbaren Toren mit einer Niederlage enden können.

Unser FC Basel - Fiorentina Tipp: Sieg Fiorentina

Die Mannschaft von Vincenzo Italiano bringt pro Spiel 6,4 Schüsse auf den gegnerischen Kasten - wie in so vielen anderen Kategorien ist auch das ein Bestwert der Conference League. Wir werten das Hinspiel als eine Ausnahme und setzen vor allem dank der grandiosen Offensive der Italiener auf einen Auswärtssieg.