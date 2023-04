FC Basel - Nizza Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Unser FC Basel - Nizza Tipp zum Conference League Spiel am 13.04.2023 lautet: Bisher konnte sich Basel für die schwache Saison in der Liga mit guten Ergebnissen im Europapokal trösten. Diese Serie droht nun aber gegen Nizza zu Ende zu gehen.

Von 2010 bis 2017 hieß der Schweizer Meister immer FC Basel. Als Präsident Bernhard Heusler und Sportchef Georg Heitz danach den Verein verließen, ging es sportlich und wirtschaftlich steil bergab. In diesem Zeitraum wurden zahlreiche Eigner, Präsidenten, Sportchefs und Trainer verschlissen. Auch die laufende Saison brachte bisher keine Besserung. Nur im Europapokal 2022/23 zeigt die Mannschaft, dass der Kader eigentlich außergewöhnlich begabt ist. Ab Donnerstag kämpfen die „Bebbi“ im Viertelfinale der UEFA Conference League um die letzte Titelchance. Doch schon im Hinspiel daheim gegen den OGC Nizza sind die Gastgeber laut den Quoten die leichten Außenseiter. Auch wir haben Zweifel an den Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,68 bei Chillybets die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei FC Basel vs Nizza auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Basel hat nur eines der letzten 5 Pflichtspiele in der regulären Spielzeit gewonnen

Nizza ging in 15 Partien unter Coach Digard lediglich einmal als Verlierer vom Feld

In den jüngsten 5 Spielen mit Beteiligung des OGC fielen immer mindestens 2 Treffer

FC Basel vs Nizza Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, hat Basel mit nur 45 Millionen Euro gegenüber Nizza mit 235 Millionen Euro klar das Nachsehen. So sprechen auch die Wettquoten bei der FC Basel vs Nizza Prognose gegen die Hausherren.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,61 sind die Gastgeber aus Sicht der Bookies die leichten Außenseiter. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Franzosen mit Quoten im Schnitt von 2,10 bezahlt.

FC Basel vs Nizza Prognose: Wie hat der OGC die erste Pleite verkraftet?

Im Februar wurde die FCB-Legende Alex Frei als Trainer entlassen. Der Ex-Profi hatte das Amt erst im vergangenen Sommer übernommen, konnte aber auch keine Ruhe und Konstanz in den Verein bringen. Seitdem soll Interimstrainer Heiko Vogel die Saison zu Ende bringen. Nach 27 von 36 Spieltagen stehen die „Bebbi“ gerade mal auf Rang 6. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt immerhin neun Punkte.

Tabellenführer Bern ist allerdings schon 22 Zähler enteilt. Mit vier Punkten Rückstand darf sich Basel maximal noch Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft machen. Bisher steht die Mannschaft aber lediglich bei acht Saisonsiegen. In der Conference League zog „Rot-Blau“ über die Crusaders, Bröndby und ZSKA Sofia in die Gruppenphase ein und belegte dort in Gruppe H Platz 2. In der K.o.-Phase schalteten die Basler Trabzonspor und Slovan Bratislava aus.

Auch in Nizza gab es in dieser Saison schon einen Trainerwechsel. Lucien Favre wurde im Januar nach dem Ausscheiden des OGC im Coupe de France mit 0:1 beim Drittligisten Le Puy Foot vor die Tür gesetzt. In der Ligue 1 standen die „Aiglons“ zu diesem Zeitpunkt auch nur im grauen Mittelfeld, zwölf Punkte hinter dem ersten Europapokal-Rang. Auf dem Trainerstuhl nahm Didier Digard auf Interimsbasis Platz.

Die Bilanz unter dem neuen Mann kann sich sehen lassen. 14 Pflichtspiele in Serie blieben die Männer von der Südküste ungeschlagen. Diese tolle Bilanz ging erst am Samstag mit dem 0:2 daheim gegen Paris St. Germain zu Ende. Inzwischen ist Nizza auf Rang 9 geklettert. Immer noch sind es sieben Punkte bis zum internationalen Geschäft. In der Conference League sicherte sich der OGC Platz 1 in der Gruppe D und zog mit zwei Siegen gegen Sheriff Tiraspol ins Viertelfinale ein.

FC Basel - Nizza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Basel: 1:1 FC Zürich (A), 2:4 Young Boys (H), 2:0 Winterthur (H), 0:3 Young Boys (A), 4:1 n.E. Slovan Bratislava (A)

Letzte 5 Spiele Nizza: 0:2 PSG (H), 1:1 SCO Angers (A), 1:1 Lorient (H), 3:1 Sheriff Tiraspol (H), 2:2 Nantes (A)

Letzte Spiele FC Basel vs Nizza: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Für Nizza ist es auch der erste Vergleich mit einer Mannschaft aus der Schweiz. Der FC Basel bekam es in der Vorsaison im Achtelfinale der Conference League ebenfalls mit einem Gegner aus Frankreich zu tun. Beide Duelle gegen Olympique Marseille wurden mit 1:2 verloren. So hat „Rot-Blau“ eine Bilanz von vier Siegen, vier Remis und acht Niederlagen gegen Teams aus Frankreich. Alle vier Siege holte der FCB daheim.

Unser FC Basel - Nizza Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Der FCB und der OGC spielen in der heimischen Liga jeweils eine frustrierende Saison und haben schon den Trainer gewechselt. Beide Mannschaften versuchen, das Jahr nun irgendwie zu retten. Der OGC hat dies mit seiner Qualität bisher etwas besser geschafft. Aus diesem Grund trauen wir den Gästen am Donnerstag auch mindestens ein Remis zu. Da beide neuen Übungsleiter die Abwehrreihen noch nicht entscheidend stabilisieren konnten, dürften dabei auch ein paar Tore fallen.