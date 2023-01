FC Bayern - 1.FC Köln Tipp, Prognose & Quoten | 24.01.2023

Unser FC Bayern - 1. FC Köln Tipp zum Bundesliga-Spiel am 24. Januar 2023 lautet: Keiner sollte sich von dem 1:1 gegen Leipzig blenden lassen, denn Bayern ist vor allem eines - eine Tormaschine im eigenen Stadion!

Köln schoss sich am Wochenende gegen Werder warm und bereitete sich damit optimal auf die Überflieger aus München vor. Bayern kam zwar nicht über ein 1:1 gegen Leipzig hinaus, doch Heimspiele gehören zur Lieblingsaufgabe des Tabellenführers.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf einen Sieg der Bayern mit über 3,5 Toren im Spiel. Bwin bietet dafür eine Wettquote von 1,85 an.

Darum tippen wir bei Bayern vs Köln auf „Sieg Bayern und +3,5 Tore“

FC Bayern München vs 1. FC Köln: Quoten-Analyse

Bayern legt das Selbstverständnis an den Tag, jede Begegnung innerhalb der Bundesliga auf dominante Art und Weise zu gewinnen. Insbesondere in Heimspielen werden sie ihrem eigenen Anspruch gerecht, weshalb Quoten unserer Top-10-Buchmacher von 1,20 für einen Heimsieg verständlich sind.

Eine Reise nach München ist für viele Mannschaften oft eine Strafe. Köln verlor die vergangenen neun Gastauftritte in der Allianz Arena allesamt. Dementsprechend sind Wettquoten von durchschnittlich 11,0 bei einem Sieg der Domstädter keine Überraschung.

FC Bayern vs 1. FC Köln Prognose: „Ein Spiel mit Torgarantie“

Das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Köln ist mittlerweile eine Partie mit Kult-Charakter. Insgesamt fand diese Begegnung 102 Mal statt. Tore gehörten dabei zum guten Ton. Der Mittelwert für gefallene Tore in diesem Vergleich liegt bei 3,42.

Dabei wirkt es auf den ersten Blick etwas überraschend, dass der Effzeh in fünf der letzten sieben Partien gegen den FCB einen eigenen Treffer erzielen konnte. Nach der beeindruckenden Leistung gegen Werder (7:1) sieht es jedoch gleich etwas weniger verwunderlich aus.

Erfolgreich verliefen die vergangenen Auftritte der Geißböcke gegen den Liga-Primus dennoch nicht. Neun Ligaspiele, neun Niederlagen - so ist die Bilanz der letzten direkten Duelle aus Sicht der Rheinländer.

Den Fans des aktuellen Tabellenführers dürften die letzten Vergleiche mit den Geißböcken in guter Erinnerung geblieben sein. Eine Serie aus 16 Liga-Vergleichen ohne Niederlage ist beeindruckend.

FC Bayern München - 1. FC Köln: Statistik & Bilanz

Bayern und Köln sind Mannschaften, die für Tore stehen. Diese Saison boten beide Teams in über der Hälfte ihrer Matches über 3,5 Treffer.

Julian Nagelsmann und seine Profis bieten besonders den Fans in der Allianz Arena ein Offensiv-Feuerwerk. Zuletzt hatten Zuschauer der Heimspiele kaum Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen, denn: Es fielen durchschnittlich sechs Tore in den vergangenen vier Heimspielen der Bayern!