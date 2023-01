FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Bayern - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Die ersten beiden Ergebnisse im Jahr 2023 dürften den Bayern überhaupt nicht geschmeckt haben.

Spannung entsteht zudem, weil der FCB noch nicht die gewünschten Ergebnisse einfahren konnte. Frankfurt hat durchaus die Möglichkeit, diese Partie eng zu halten. In unserer Wette setzen wir auf „Sieg Frankfurt (HC+2)“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Bayern vs Frankfurt auf „Sieg Frankfurt mit HC+2″:

Bayern vs Frankfurt Quoten Analyse:

Obwohl die Bayern den Startschuss in das Jahr 2023 ein wenig verschlafen haben, halten die Buchmacher mit Quoten um 1,33 einen Sieg der Gastgeber für äußerst wahrscheinlich.

Trotz einer Quote von ca. 7,50 sollte keiner die Gäste aus Hessen unterschätzen. Frankfurt ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und kann auf verschiedene Weise Tore erzielen. In Freiburg zeigte sich die SGE effizient, erzielte aus zwei Torschüssen einen Treffer und sammelte einen wichtigen Punkt.

Bayern vs Frankfurt Prognose: „Eine Chance für die Hessen“

Trainer Julian Nagelsmann dürfte mit den ersten beiden Auftritten im Jahr 2023 nicht zufrieden sein. Bayern erzielte in zwei Spielen nur zwei Treffer und holte nur zwei Punkte. Zuletzt musste ein Last-Minute-Tor durch einen Fernschuss von Kimmich herhalten, um überhaupt zu punkten. Die Münchner wirken definitiv angreifbar.

Frankfurt hat die Chance, dem deutschen Meister die nächsten Punkte abzuluchsen. Seit fünf Ligaspielen ist die SGE ungeschlagen. Auswärts steht die Glasner-Elf sogar bei vier Partien in Folge ohne Niederlage.

Gut, dass die SGE die meisten Treffer (6) nach einem Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte erzielen konnte. So oder so ist die Kaltschnäuzigkeit der Gäste bemerkenswert. Frankfurt schießt fantastische 0,44 Treffer pro Schuss auf das gegnerische Gehäuse - Bestwert!