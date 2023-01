FC Schalke 04 - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 24.01.2023

Unser FC Schalke 04 - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga-Spiel am 24.01.2023 lautet: Fans einer torreichen Partie können in dieser Begegnung auf ihre Kosten kommen.

Durchschnittlich fallen in den letzten elf Spielen der beiden Teams über 2,5 Treffer. Zudem erscheint ein Sieg des Quoten-Favoriten aus Leipzig sehr wahrscheinlich.

Eine Partie, die Tore verspricht! Leipzig ist laut xG eines der besten Teams der Liga. Die Gastgeber aus Schalke erspielten sich gegen Frankfurt viele Chancen, verloren am Ende jedoch mit 0:3.

Das führt uns zur folgenden Wette: Wir setzen in einem Spiel mit mehr als 2,5 Toren auf einen Sieg der Leipziger. Bet365 bietet dafür eine Quote von 2,30.

Darum tippen wir bei Schalke 04 vs RB Leipzig auf „Sieg Leipzig und +2,5 Tore“:

● Durchschnittlich fielen in den jüngsten elf Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften 2,88 Tore

● Leipzig ist seit neun Ligaspielen ungeschlagen

● Alexander Schwolow hat nicht seine beste Saison. Schalkes Torhüter hat 5,8 Tore mehr kassiert als erwartet und liegt damit auf dem vorletzten Rang aller Schlussmänner der Liga.

Schalke 04 vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Es ist nicht wirklich verwunderlich, dass Leipzig mit durchschnittlichen Wettquoten von 1,58 der klare Favorit, nicht nur von Wettanbieter Bet365, in diesem Duell ist. RB verlor nach dem FCB die wenigsten Spiele im deutschen Oberhaus.

Schalkes Leistung gegen Frankfurt war zwar ansprechend, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Als Tabellenschlusslicht tritt der S04 mit Quoten von 5,42 als eindeutiger Underdog an.

RB hat einen Lauf und gegen die Bayern einen verdienten Punkt eingesackt. Gleichzeitig konnten die Königsblauen im letzten Spiel zeigen, dass offensiv durchaus das Potential für eine höhere Torausbeute vorhanden ist. Wir erwarten einen Sieg der Roten Bullen.

Schalke 04 vs RB Leipzig Prognose: „Einige Treffer schmücken einen Erfolg der Leipziger“

Der FC Schalke 04 hat sich lange noch nicht aufgegeben. Im ersten Spiel des Jahres 2023 zeigte Königsblau eine attraktive Partie. Am Ende erzielte S04 mit 1,8 xG einen höheren Wert als der letztendliche Sieger aus Frankfurt. Potential ist genügend vorhanden.

Trainer Thomas Reis unterstrich diese Problematik schon in der Vorbereitung mit einigen Aussagen. Seine Spieler verwerten nur jeden fünften Torschuss, womit sie am Ende der Tabelle stehen. Marco Rose kann in dieser Hinsicht viel entspannter auftreten, da seine Akteure 0,35 Tore pro Schuss auf das gegnerische Gehäuse erzielen.

Ohnehin präsentiert sich Leipzig nach dem Wechsel auf der Trainerbank wieder wie eine Spitzenmannschaft. Nach xG erzielen die Roten Bullen 19,52 Tore aus dem Spiel heraus (3.). Schalke steht bei einer dünnen, erwartbaren Ausbeute von 11,63.

Trotzdem können wir uns in der Regel auf einige Treffer in diesem Duell freuen. Durchschnittlich 2,88 Tore fielen in den letzten elf direkten Partien pro Spiel.

FC Schalke 04 - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

● Letzte fünf Spiele FC Schalke 04: 0:3 gegen Eintracht Frankfurt (A), 0:2 gegen FC Bayern (H), 1:0 gegen FSV Mainz 05 (H), 1:2 gegen Werder Bremen (A), 0:2 gegen Freiburg (H).

● Letzte fünf Spiele RB Leipzig: 1:1 gegen FC Bayern (H), 2:1 gegen Werder Bremen (A), 3:1 gegen Freiburg (H), 3:1 gegen Hoffenheim (A); 4:0 gegen Donezk (A).

● Letzte fünf Spiele Schalke vs. Leipzig: 0:3 (H), 0:4 (A), 0:5 (H), 3:1 (A), 0:1 (H)

Diese Begegnung bereitete den Anhängern der Sachsen zuletzt große Freude. Leipzig gewann drei Spiele in Folge gegen die Knappen. Das Torverhältnis fällt mit 12:0 zu Gunsten der Gäste aus.

Für den neutralen Beobachter sind viele Tore in einer Partie oftmals sehr attraktiv. Die Schalker bieten in jedem Fall eine angreifbare Defensive.

Die Königsblauen fingen die zweitmeisten Gegentore der Bundesliga. Neben einer teilweise löchrigen Defensive fehlt ein sicherer Rückhalt, denn: Schwolow ließ 5,8 Gegentore mehr zu als erwartbar und hat in dieser Kategorie nur einen weiteren Schlussmann hinter sich.

Sowieso bieten beide Mannschaften in dieser Saison viele Treffer in ihren Spielen. Während die Begegnungen der Roten Bullen für über drei Tore gut sind, zappelt in Partien der Knappen durchschnittlich genau drei Mal das Netz.

Derzeit haben Rose und seine Spieler einen Lauf. Seit neun Ligaspielen konnte keiner die Leipziger bezwingen. International feierte RB ebenfalls vier Dreier in Folge.

Unser FC Schalke 04 - RB Leipzig Tipp: Sieg Leipzig und +2,5 Tore

Leipziger Spiele im deutschen Oberhaus sind nicht nur erfolgreich, sondern ebenso torreich.

Neun ungeschlagene Spiele in der Bundesliga sind verknüpft mit unglaublichen 3,3 gefallenen Treffern pro Partie. Schalke verlor acht der letzten zehn Begegnungen, bot mit durchschnittlich 2,88 Toren pro Begegnung wenigstens einige Treffer.