FC Turin - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser FC Turin - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 08.04.2023 lautet: Nach vier Jahren Champions-League-Absenz gieren die Römer nach Rang vier. Im Kräftemessen mit dem FC Turin wird dieser nicht außer Acht gelassen. Die Elf von Trainer Jose Mourinho sollte zumindest keine Niederlage erleiden.

Torino erkämpfte sich zuletzt bei Sassuolo ein 1:1-Remis. Dabei zeigten die Gäste Moral und konnten nach dem Seitenwechsel einen Rückstand durch Antonio Sanabria egalisieren. Für mehr reichte es am Ende aber nicht.

Vor heimischer Kulisse wurde der AS Rom am vergangenen Wochenende gegen Sampdoria Genua seiner Favoritenrolle über das gesamte Spiel hinweg gerecht und errang einen deutlichen 3:0-Erfolg. Nachdem der erste Durchgang torlos verstrich, spielte der Platzverweis von Jeison Murillo den Hausherren in die Karten. Mit einem Mann mehr auf dem Feld sorgten Georginio Wijnaldum, Paulo Dybala und Stephan El Shaarawy für klare Verhältnisse.

Wir sehen die Gäste aus Rom leicht im Vorteil und rechnen nicht damit, dass die Gelb-Roten in Turin verlieren. Zudem gehen wir von mehr als 1,5 Toren aus. Bet-at-home bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 2,01.

Darum tippen wir bei FC Turin vs AS Rom auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Nur 2 der vergangenen 6 Liga-Heimspiele gestalteten die Granatroten siegreich (2U, 2N).

Der AS Rom verlor nur 4 von 14 Auswärtsspielen in der Serie A (6S, 4U).

Im Stadio Olimpico Grande Torino setzte sich die Roma in 4 der letzten 5 direkten Aufeinandertreffen durch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Turin vs AS Rom Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt servieren die Wettanbieter recht ausgeglichene Quoten und haben keinen wirklichen Favoriten auf dem Zettel. Aufgrund der Vergangenheitswerte halten die Bookies einen Sieg der Giallorossi für etwas wahrscheinlicher und bewerten diesen Spielausgang mit einer FC Turin AS Rom Quote in Höhe von durchschnittlich 2,30. Der Heimsieg wird für unrealistischer gehalten und bringt teilweise Quoten von bis zu 3,30 mit sich.

Obwohl die letzten drei Begegnungen zwischen beiden Mannschaften in Turin zu mehr als 2,5 Toren führten, tendieren beim erneuten Kräftemessen die besten Wettanbieter zu zwei oder weniger Treffern und zeigen diesbezüglich eine Quote von 1,46 im Durchschnitt auf.

FC Turin vs AS Rom Prognose: „Legt die Roma ihren Negativtrend in gegnerischen Stadien ad acta?“

Nur zwei der vergangenen sieben Serie-A-Begegnungen bestritten die Turiner siegreich. Den beiden Erfolgen gegen Bologna (1:0) und Lecce (2:0) stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen und zwei Remis gegenüber.

Mit 38 erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Ivan Juric im grauen Mittelfeld der Tabelle und knüpft nahtlos an die Leistungen der vergangenen Saison an. Der FC Turin gehört nicht zu den heimstärksten Teams der Liga. Nur fünf der bisherigen 13 Begegnungen auf heimischem Boden brachten drei Punkte. Wenngleich die Granatroten offensiv Probleme an den Tag legen, sind sie im eigenen Haus immer für ein Tor zu begeistern. Sechs der vergangenen acht Heimspiele führten zu einem Torerfolg.

Nach zwei Niederlagen in der Serie A und einem Remis auf internationaler Ebene gegen Real Sociedad hatten die Schützlinge von Trainer Jose Mourinho jüngst beim 3:0 gegen Sampdoria allen Grund zur Freude und verbesserten sich in der Tabelle auf Platz vier.

FC Turin - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Turin: 1:1 Sassuolo (SA, A), 0:4 Neapel (SA, H), 2:0 Lecce (SA, A), 1:0 Bologna (SA, H), 2:4 Juventus (SA, A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 3:0 Sampdoria (SA, H), 0:1 Lazio (SA, A), 0:0 Real Sociedad (EL, A), 3:4 Sassuolo (SA, H), 2:0 Real Sociedad (EL, H).

Letzte 5 Spiele FC Turin vs. AS Rom: 1:1 (SA, A), 0:3 (SA, H), 0:1 (SA, A), 3:1 (SA, H), 1:3 (SA, A).

Seit vier Jahren träumt die Roma von der Champions-League-Qualifikation, mittlerweile liegt sie gleichauf mit Inter Mailand und giert nach Rang vier. Der Blick nach hinten darf ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Immerhin hat Atalanta auf Platz sechs nur zwei Zähler weniger auf der Habenseite.

95 Spiele bestritt Jose Mourinho auf der Trainerbank des AS Rom und legt einen durchwachsenen Punkteschnitt von 1,78 pro Ansetzung an den Tag.

An seinen letzten Gastauftritt im Stadio Olimpico Grande Torino dürfte „The Special One“, wie Romas Trainer gerne genannt wird, gute Erinnerungen haben. Damals setzten sich die Gelb-Roten souverän mit 3:0 durch.

Unser FC Turin - AS Rom Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Wenngleich der AS Rom jüngst in der Fremde Probleme an den Tag legte (1U, 3N), gehen wir davon aus, dass Übungsleiter Jose Mourinho das Maximum aus seinem Team herausholt und sich dabei den 3:0-Erfolg des vergangenen Spieltages zunutze macht.

Mourinho könnte gegen Turin im 4-2-3-1 auflaufen lassen. Gegen Sampdoria brachte diese Formation einen deutlichen Erfolg. Vor allem über die Außen agierten Stephan El Shaarawy und Paulo Dybala sehr offensiv und belohnten sich jeweils mit einem Treffer. Durchs Zentrum könnten Kapitän Lorenzo Pellegrini und der Neuner Tammy Abraham für Torgefahr sorgen.

Torino-Coach Ivan Juric setzt vermutlich auf das 3-4-2-1. Dabei agiert er hinten mit einem Dreierriegel, wobei eventuell Samuele Ricci und Karol Linetty als vorgezogene Abräumer agieren.