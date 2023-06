FC Turin - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2023

Unser FC Turin - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 03.06.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens zwei Treffern lassen sich die Nerazzurri nicht düpieren.

In der Serie A sind vor dem letzten Spieltag die wichtigsten Entscheidungen nahezu allesamt schon gefallen. So hat auch die Partie des FC Turin gegen Inter Mailand nicht mehr die allergrößte Bedeutung. Dennoch werden vor allem die Gäste diese Partie gewinnen wollen.

Immerhin geht es eine Woche später in Istanbul um die Krone des europäischen Fußballs. Und die Reise dorthin wollen die Nerazzurri sicher nicht mit einer Pleite antreten. Wir entscheiden uns für den Tipp „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“, der bei Bet3000 eine Quote von 1,90 bringt.

Darum tippen wir bei Turin FC vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

FC Turin hat keines der letzten 6 Heimspiele gewonnen

Inter hat 10 der letzten 11 Pflichtspiele gewonnen

Die Mailänder trafen in 6 der letzten 7 Ligaspiele mindestens doppelt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Turin vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Der Bookie Bet3000 hat ein großes Angebot an Sportwetten, die sich allesamt auch über die Bet3000 App abgeben lassen. In dem bevorstehenden Duell kann der Buchmacher, wie die anderen Wettanbieter, keinen Favoriten ausmachen. Die Quoten für die Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind teilweise identisch und bewegen sich um 2,65 herum.

Für uns etwas überraschend erreichen die Wettquoten für den Tipp auf Über 2,5 Tore Werte bis 1,85, da vor allem die Mailänder im Ligabetrieb zuletzt aus allen Rohren ballerten. Daher ließe sich auch mit kleinerem Einsatz über Wetten auf Über 3,5 Tore nachdenken, die Quoten über der Marke von 3,00 liefern.

FC Turin vs Inter Mailand Prognose: Gäste mit spielerischem Übergewicht

Der Torino FC hat seine letzte Partie bei Abstiegskandidat Spezia klar mit 4:0 gewonnen und das fünfte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage gefeiert. Doch jetzt „muss“ der Klub wieder zu Hause ran, was in dieser Saison nicht oft von Erfolg gekrönt war. Auswärts sind die Turiner wie ein Königsklassen-Aspirant aufgetreten.

Mit einer 9-4-6-Bilanz bei 27:22 Toren werden sie die Saison auf Platz vier der Auswärtstabelle beenden - punktgleich mit dem drittbesten Auswärtsteam Atalanta. Zu Hause gab es dagegen nur 22 der 53 Zähler und damit gerade einmal 41,5 % aller Punkte. Keines der letzten sechs Heimspiele in der Serie A konnte Il Toro für sich entscheiden.

Aus diesen letzten sechs Heimpartien holte der Klub gerade einmal drei von 18 möglichen Punkten. Bei einer auch nur etwas besseren Ausbeute zu Hause hätte man ohne Wenn und Aber Richtung Europa schielen können. So aber stehen die Turiner einen Spieltag vor dem Saisonende auf Platz sieben mit sechs Punkten Rückstand auf Stadtrivale Juventus.

In der Formtabelle der letzten fünf Heimspiele steht I Granata nur wegen des weniger schlechten Torverhältnisses auf dem vorletzten Platz. Apropos Tore: In den bisherigen 18 Heimspielen erzielte der Turin FC nur 15 Treffer. Dieser Wert wird nur von den bereits feststehenden Absteigern Sampdoria und Cremonese unterboten.

Turin FC - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Turin: 4:0 Spezia (SA, A), 1:1 Fiorentina (SA, H), 1:0 Hellas Verona (SA, A), 1:1 Monza (SA, H), 2:0 Sampdoria (SA, A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:2 Atalanta (SA, H), 2:1 Fiorentina (Coppa, N), 1:3 Neapel (SA, A), 1:0 AC Milan (CL, H), 4:2 Sassuolo (SA, H)

Letzte 5 Spiele Turin FC vs Inter Mailand: 0:1 (SA, A), 1:1, (SA, H), 0:1 (SA, A), 1:2 (SA, H), 2:4 (SA, A)

Drei Tage nach dem Gewinn der Coppa Italia gegen die Fiorentina konnte Inter Mailand auch sein Serie A-Heimspiel gegen Atalanta gewinnen. Mit 3:2 setzten sich die Nerazzurri durch und lösten damit auch das Ticket für die Champions League. Von Platz zwei bis vier ist für den aktuell Dritten in der Endabrechnung noch alles möglich.

Der Sieg gegen Bergamo war der zehnte in den letzten elf Pflichtspielen. In diesem Zeitraum ging nur die Partie gegen Meister Neapel auswärts mit 1:3 verloren. Es war das einzige der letzten sieben Ligaspiele, in denen die Mailänder nicht doppelt treffen konnten. Ansonsten zeigten sie sich zuletzt ziemlich treffsicher.

In einem der besagten letzten sieben Ligaspiele trafen sie zweimal und in den anderen fünf Partien erzielten sie jeweils mindestens drei eigene Treffer. Mit insgesamt 70 Toren stellen sie die zweitbeste Offensive der Serie A und wollen auch am Samstag das eine oder andere Mal ins Schwarze treffen.

Schließlich geht es in einer Woche im Finale der Champions League gegen Manchester City und für dieses für viele wichtigste Spiel ihrer Karriere will man auf Betriebstemperatur bleiben. Von den letzten sieben direkten Duellen mit Torino hat Inter keines verloren. Neben nur einem Remis gab es sechs Siege - so wie im Hinspiel, das man mit 1:0 gewann.

Unser FC Turin - Inter Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Auch wenn der FC Turin zuletzt fünfmal in Folge ungeschlagen blieb und drei dieser Partien gewann, muss man festhalten, dass es diese Siege, auch wenn sie auswärts waren, bei Sampdoria, Hellas Verona sowie Spezia und damit bei den Teams auf den aktuellen Plätzen, 20, 18 und 17 gab. Mit Inter kommt nun ein Kaliber ins Stadio Olimpico di Torino, gegen das man schon in der Vergangenheit nicht viel auszurichten wusste. Wir rechnen nicht mit einer Mailänder Pleite, gleichzeitig im letzten Spiel der Saison aber auch mit einigen Toren.