Feyenoord Rotterdam - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Unser Feyenoord Rotterdam - AS Rom Tipp zum Europa League Spiel am 13.04.2023 lautet: Rotterdam und Rom treffen erstmals seit dem Endspiel im Vorjahr aufeinander. Dank dem Heimvorteil und der guten Form haben die Hausherren knapp die Nase vorne.

In der vergangenen Saison bestritten Feyenoord Rotterdam und AS Rom das Finale der Conference League. Am Ende setzten sich die Italiener mit einem 1:0-Sieg durch und wurden erster Titelträger im neuen Wettbewerb. Auch in der Spielzeit 2022/23 treffen beide Vereine aufeinander, dieses Mal im Viertelfinale der Europa League. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Rotterdam. Das zweite Duell folgt in der kommenden Woche in der italienischen Hauptstadt. Im ersten Aufeinandertreffen sehen die Bookies die Hausherren etwas vorne. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs AS Rom auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Feyenoord ist in dieser Eredivisie-Saison noch ohne Heimpleite

Rom konnte nur eines der letzten 7 Europapokal-Auswärtsspiele für sich entscheiden

Die Giallorossi blieben in dieser Spielzeit schon 17 Mal ohne Gegentreffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Feyenoord Rotterdam vs AS Rom Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegt die Roma mit 317 Millionen zu 182 Millionen Euro recht deutlich vorne. Trotzdem sind die Hausherren für die Wettanbieter bei der Feyenoord Rotterdam vs AS Rom Prognose die leichten Favoriten.

Ein Heimsieg wird mit Quoten im Schnitt von 2,33 belohnt. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,36.

Feyenoord Rotterdam vs AS Rom Prognose: Bauen die Hausherren die Heimbilanz aus?

Schon im Vorjahr deutete sich an, dass es für Feyenoord unter dem neuen Coach Arne Slot aufwärts geht. Rotterdam wurde Dritter am Ende der Eredivisie-Saison und zog ins Conference-League-Finale ein. Im vergangenen Sommer wurde dann der Kader noch mal im großen Stil umgebaut. Und der Erfolg gibt den Verantwortlichen Recht. Seit dem 14. Spieltag steht der „Trots van Zuid“ auf Platz 1 der Liga.

Das 5:1 am Sonntag gegen Waalwijk war der achte Sieg in Folge und zudem das 21. Spiel in Serie ohne Niederlage. Damit hat der Verein von der Maas sechs Spieltage vor dem Saisonende acht Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Ajax. So konnten die Rotterdamer auch das Aus im Pokal-Halbfinale in der Vorwoche daheim gegen Amsterdam (1:2) verkraften. Mit 21 Toren hat Feyenoord die beste Offensive in dieser Europa-League-Saison.

Jose Mourinho soll die AS Roma zurück in die Champions League führen. Beim Erreichen dieses Ziels sind die Giallorossi in dieser Saison auf einem guten Weg. Die Römer stehen aktuell auf Platz 3 der Tabelle. Das Polster auf Rang 5 beträgt aber nur zwei Zähler. Die Hauptstädter sind bereits 21 Punkte hinter Rang 1 zurück. Das Auf und Ab der Mannschaft trägt nicht zu viel Planungssicherheit bei.

In 29 Partien gab es schon acht Niederlagen. „La Lupa“ lässt dabei auch immer wieder Punkte gegen vermeintlich kleine Teams wie Sassuolo, Cremonese, Lecce oder Udinese liegen. Prunkstück ist die Abwehr, die 2022/23 schon 17 Mal ohne Gegentreffer blieb. In der Europa League setzten sich die Römer in den letzten beiden Runden gegen Mannschaften wie RB Salzburg und Real Sociedad durch. In der Fremde konnte die Roma mit einem 2:1 in Helsinki aber nur eines der vergangenen sieben internationalen Gastspiele gewinnen.

Feyenoord Rotterdam - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 5:1 Waalwijk (H), 1:2 Amsterdam (H), 3:1 Sparta Rotterdam (A), 3:2 Amsterdam (A), 7:1 Schachtjor Donezk (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 FC Turin (A), 3:0 Sampdoria (H), 0:1 Lazio (A), 0:0 Real Sociedad (A), 3:4 Sassuolo (H)

Letzte Spiele Feyenoord Rotterdam vs AS Rom: 0:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (A)

Das erste Duell der beiden Vereine wurde in der Runde der letzten 32 der Europa-League-Saison 2014/15 ausgetragen. Die Römer kamen damals nach einem 1:1 daheim und einem 2:1-Erfolg in Rotterdam eine Runde weiter. Das war die einzige Heimniederlage für Feyenoord gegen Mannschaften aus Italien. Nach 17 Vergleichen steht die Bilanz bei sechs Siegen, vier Remis und sieben Niederlagen. Die AS Roma konnte bisher fünf Partien gegen Vereine aus den Niederlanden gewinnen, bei vier Unentschieden und zwei Pleiten.

Unser Feyenoord Rotterdam - AS Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Feyenoord ist in dieser Saison in bestechender Form. In 28 Ligaspielen gab es erst eine Niederlage. Im heimischen „De Kuip“ ging man auch schon seit 13 Europapokal-Partien nicht mehr als Verlierer vom Platz. Die Römer haben hingegen aus den letzten Gastspielen in Salzburg und San Sebastian nur ein Remis geholt. Zudem hat sich Rotterdam im Vergleich zum letzten Duell mit Rom nochmal deutlich gesteigert. Mehr als einen Punkt trauen wir der Mourinho-Elf somit auch am Donnerstag nicht zu. Gegen die gute Defensive der Gäste fallen aber wohl nicht allzu viele Tore.