Fiorentina - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Fiorentina - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 04.03.2023 lautet: Der kurzfristige defensive Einbruch der Mailänder ist überwunden und die Rossoneri sind in ihrer Hintermannschaft gefestigter denn je.

Zuletzt feierten die Lombarden drei Zu-Null-Siege in Serie. Florenz erzielte gegen Hellas Verona zwar drei Tore, doch das darf eher als Ausnahme gewertet werden. Wir gehen von einer weiteren torarmen Begegnung gegen die Mailänder aus.

Milan hat die schallenden Alarmglocken vernommen und eine hervorragende Reaktion gezeigt.

Nachdem es zwischenzeitlich Gegentore hagelte - zehn Gegentreffer in drei Partien - sahen die Fans der Rossoneri in den vergangenen drei Serie-A-Spielen kein weiteres.

Selbst müssen die Lombarden auf Starspieler Rafael Leao verzichten, der den Großteil der Offensive schultert. Diese Vorzeichen reichen, um eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ zu platzieren und diese mit einer Quote von 1,70 bei Bet-at-Home zu spielen.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs AC Milan auf „Unter 2,5 Tore“:

Milan beendete seine letzten fünf Pflichtspiele unter 2,5 Tore.

Florenz erzielt 0,23 Tore pro Torschuss und rangiert damit im Ligavergleich auf Platz 16!

Rafael Leao sorgte für die meisten Tore und Vorlagen der Mailänder. Sein Fehlen wird sich bemerkbar machen.

Fiorentina vs AC Milan Quoten Analyse:

Der AC Florenz hat es sich im grauen Mittelmaß der Serie A gemütlich gemacht. Vergangenes Wochenende beendete ein 3:0-Erfolg gegen Hellas Verona die Serie von sechs sieglosen Spielen. Wenig verwunderlich treten die Violetten mit Quoten zwischen 2,80 und 2,95 ihr Heimspiel als Außenseiter an.

Den Gästen aus der zweitgrößten Stadt Italiens gelangen zuletzt drei Siege in Serie - jeweils ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Aktuell liegen die Rot-Schwarzen auf dem dritten Tabellenplatz und haben gute Chancen, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Erwartet ihr den vierten Dreier Milans in Folge, könnt ihr die Quoten rund um 2,55 nutzen.

Fiorentina vs AC Milan Prognose: „Florenz vergibt zu viele Chancen“

Hin und wieder dürfte Trainer Vincenzo Italiano an der Chancenverwertung seiner Mannschaft verzweifeln. Zum jetzigen Zeitpunkt nutzt Florenz nur 5,2 Prozent seiner Torchancen und liegt damit unter den vier schwächsten Mannschaften der Serie A.

Auf die Saison gerechnet erzielen die Gastgeber 0,23 Tore pro Torschuss. Ein fataler Wert, wenn man bedenkt, dass sie nur 1,92 Goal Creating Chances pro 90 Minuten auflegen und damit auf Rang 13 der ersten italienischen Spielklasse liegen.

Es dürfte daher niemanden verwundern, dass die Spieler in den violetten Trikots in sechs ihrer letzten sieben Serie-A-Partien maximal einen Treffer feiern durften. Insgesamt reichte es nur zu 27 Toren in 24 Begegnungen. Ein Wert, der keiner gegnerischen Hintermannschaft das Fürchten lehrt.

Gerade im Hinblick auf die verbesserte Mailänder-Defensive könnte diese Schwäche zum Tragen kommen. Die Rossoneri blieben drei Spiele in Serie ohne Gegentreffer und fingen nur ein Gegentor über die vergangenen fünf Pflichtspiele.

Allerdings zeigte sich der Angriff der Gäste in letzter Zeit ebenfalls nicht in Bestform. Milan bot seinen Fans in drei der vergangenen vier Partien höchstens einen Treffer. Auswärts blieb man sogar über die letzten drei Spiele in Folge bei maximal einem Torjubel.

Fiorentina - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 3:0 Hellas Verona (A), 3:2 Braga (H), 1:1 Empoli (H), 4:0 Braga (A), 0:1 Juventus (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:0 Atalanta (H), 1:0 Monza (A), 1:0 Tottenham (H), 1:0 Turin (H); 0:1 Inter (A).

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs. AC Milan: 1:2 (A), 0:1 (A), 4:3 (H), 2:3 (H), 0:2 (A)

Aktuell ist die Form der Gastgeber überschaubar. Konzentrieren wir uns auf die Serie A, wo nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Begegnungen ergattert werden konnte.

Zusätzlich ist die Bilanz im eigenen Stadion Artemio Franchi ausbaufähig. In zwölf Ligaspielen feierte das Publikum nur vier Siege der eigenen Elf - zwei der letzten drei Heimspiele beendete Florenz sogar mit einer Niederlage.

Blicken wir auch auf die Offensiven. Die Viola blieb in 33 Prozent ihrer Spiele ohne eigenen Treffer und konnte die Zuschauer ihrer letzten Spiele kaum begeistern - fünf der vergangenen sieben Erstliga-Spiele endeten unter 2,5 Toren.

Der AC Mailand kann in dieser Hinsicht ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Aktuell weist die Bilanz in dieser Spielzeit 62 Prozent der Spiele mit weniger als 2,5 Toren aus. Auswärts tut sich der Tabellendritte nochmals schwerer. In der Ferne erzielen die Rot-Schwarzen gerade mal ein Drittel ihrer Treffer.

Doch damit nicht genug: Milan beendete sogar ein Drittel seiner Gastauftritte, ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. Da kommt die Gelbsperre ihres wichtigsten Offensivspielers, Rafael Leao, zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Unser Fiorentina - AC Milan Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Die Fiorentina ist nicht das einzige Team dieser Begegnung, das zu wenig Ertrag aus den eigenen Abschlüssen erzielt.

Ihre Gäste aus Mailand erzielen ebenfalls nur 0,31 Tore pro Torschuss und rangieren damit im Liga-Mittelfeld. Wir können uns auf wenige Treffer einstellen.