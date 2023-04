Fiorentina - Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2023

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Coppa verloren die Florentiner in der Serie A nach einem 2:3 in Monza an Boden. Dabei gingen die Gäste sogar durch Christian Kouamé und Riccardo Saponara mit 2:0 in Front. Die Zwei-Tore-Führung konnte aber nicht in die Pause gerettet werden. Nach dem Seitenwechsel sorgte Matteo Pessina vom Elfmeterpunkt gar für die Führung der Gastgeber und drehte die Paarung endgültig.