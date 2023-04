Fiorentina - Lech Posen Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Das Weiterkommen der Viola ist eine nahezu beschlossene Sache. Mit einem 4:1-Erfolg aus dem Hinspiel darf das Team aus der Toskana vor heimischem Publikum den Einzug ins Halbfinale besiegeln. Neun Siege in Folge sind ein Rekord für diesen Wettbewerb und der zehnte nur eine Frage der Form. Wir favorisieren eine Wette auf die Gastgeber und setzen auf einen „Sieg Fiorentina & Über 2,5 Tore“. Es winkt eine Quote von 1,88 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Lech Posen auf „Sieg Fiorentina & Über 2,5 Tore“:

Fiorentina vs Lech Posen Quoten Analyse:

Hält Fiorentina den Fokus in dieser Partie aufrecht, winkt in diesem Wettbewerb der zehnte Sieg in Folge. Bereits ihre aktuelle Serie von neun Siegen in Folge steht für den Rekord in der Conference League. Nach einem eindeutigen Hinspiel reichen die Wettquoten für einen Heimsieg bis zu 1,33.