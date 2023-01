Fiorentina - Sampdoria Tipp, Prognose & Quoten | 12.01.2023

Unter der Woche steht in Italien das Achtelfinale im Pokalwettbewerb an. Nur zwei Zweitligisten sind noch im Rennen. Unter den 14 Serie-A-Teams befinden sich zahlreiche Topklubs wie Inter, Milan, Neapel, Juve, Atalanta oder die beiden Hauptstadtklubs AS und Lazio. Im Duell am frühen Donnerstagabend zwischen Fiorentina und Sampdoria zieht auch einer von zwei Außenseitern sicher in die Runde der letzten Acht ein. Da die Lilien aus Florenz in der Liga-Tabelle deutlich besser dastehen, schlagen sich die Buchmacher klar auf die Seite der Hausherren. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Wettanbieter und spielen zu einer Quote von 1,50 bei Betano den Tipp „Heimsieg“.