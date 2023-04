Frankfurt - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Frankfurt - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: Die Riederwälder wurden jüngst in Dortmund deklassiert und drohen den Anschluss zu den internationalen Plätzen gänzlich zu verlieren. Gegen Augsburg sollte es aber zu drei Punkten reichen.

Im Signal Iduna Park lagen die Hessen bereits zur Pause deutlich mit 0:3 hinten. Dabei zeigten die Hausherren nur einen Torschuss mehr als die Eintracht auf. Es mangelte an Kalkül im Torabschluss. Daran sollte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts ändern. Am Ende stand eine deutliche 0:4-Niederlage zu Buche.

Die Fuggerstädter eröffneten den letzten Bundesliga-Spieltag mit einem 1:1 gegen den VfB Stuttgart. Dabei erwischten die Hausherren aus Augsburg einen starken Start und brauchten nur acht Minuten, um durch Dion Beljo in Front zu gehen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle und belohnten sich mit dem 1:1 Endstand.

Sowohl Frankfurt als auch Augsburg befinden sich momentan im Formtief und taten sich sehr schwer. Aufgrund des Heimrechts räumen wir den Gastgebern leichte Vorteile ein und rechnen mit mehr als 1,5 Toren. Bet-at-home hält für diesen Spielausgang eine Quote in Höhe von 1,65 bereit.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Augsburg auf „Sieg Frankfurt & mehr als 1,5 Tore“:

Seit nunmehr sieben Bundesliga-Heimspielen sind die Hessen ungeschlagen (4S, 3U).

Augsburg holte nur zwei Punkte in den jüngsten zehn Bundesliga Auswärtspaarungen (2U, 8N).

Der letzte Sieg der Fuggerstädter im Deutsche Bank Park geht bereits auf April 2019 zurück. Seither hat der FCA in Frankfurt kein Tor mehr erzielt (1U, 2N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Augsburg Quoten Analyse:

Laut Buchmacher Einschätzung unterliegt diese Ansetzung von Beginn an einer klaren Rollenverteilung. Die Hausherren aus Frankfurt sind als Favorit auf den Sieg gesetzt und bestechen anhand einer recht niedrigen Quote. Hierbei werden Werte zwischen 1,50 und 1,55 abgerufen.

Seit April 2019 haben die Fuggerstädter den Adlerträgern keinen mehr eingeschenkt und waren am Main offensiv sehr harmlos. Eine Statistik, die nur wenig Einfluss am Markt „beide Teams treffen“ nimmt. Dort zeichnet sich nämlich eine klare Tendenz zu Toren auf beiden Seiten ab. Diesbezüglich servieren die besten Wettanbieter Frankfurt Augsburg Quoten in Höhe von ca. 1,68.

Frankfurt vs Augsburg Prognose: „Behalten die Hessen die internationalen Plätze im Blick?“

Zum Ende der Hinrunde war bei den Hessen alles im Lot. Platz vier hätte sogar für ein Ticket zur Champions League Gruppenphase gereicht. Die starken Leistungen sollten aber im Zuge der Rückrunde nicht bestätigt werden. Nur zwei der insgesamt 12 Rückrundenduelle brachten einen Sieg mit sich (5U, 5N). Lediglich Bochum, Hoffenheim, Stuttgart und Hertha holten in der 2. Saisonhälfte weniger Punkte. Zwei der vier genannten Teams rangierten in der Abstiegszone.

Als Lichtblick fungiert zumindest die Heimbilanz. Seit sieben Partien im Deutsche Bank Stadion sind die Mannen von Trainer Oliver Glasner unterschlagen (4S, 3U). Vor allem offensiv geben die Adlerträger in den eigenen vier Wänden eine gute Figur ab und blicken im Schnitt auf zwei Treffer pro Ansetzung. Die Abwehr muss sich auf der anderen Seite 16 Gegentore gefallen lassen. 13 der 14 Heimansetzungen endeten mit mehr als 1,5 Toren.

Gegenüber der vergangenen Saison verbesserte sich der FCA um einen Platz auf Rang 13. Der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt fünf Punkte und stellt bei nur noch fünf ausstehenden Bundesliga-Paarungen ein komfortables Polster dar.

Frankfurt - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:4 Dortmund (BL, A), 1:1 Gladbach (BL, H), 1:3 Leverkusen (BL, A), 2:0 Union Berlin (Pokal, H), 1:1 Bochum (BL, H).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Stuttgart (BL, H), 2:3 Leipzig (BL, A), 1:3 Köln (BL, H), 2:2 Wolfsburg (BL, A), 1:1 Schalke (BL, A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Augsburg: 2:1 (BL, A), 1:1 (BL, A), 0:0 (BL, H), 2:0 (BL, H), 2:0 (BL, A).

Trotz allem sind die Fuggerstädter gut beraten, in Frankfurt eine gute Leistung zu erbringen. Anhand der letzten Auswärtsspiele lässt sich nur wenig Mut auf ein Erfolgserlebnis schöpfen. Seit zehn Ansetzungen in der Fremde wartete die Elf von Trainer Enrico Maaßen auf ein Erfolgserlebnis.

Beinahe achtzig Prozent der Liga-Duelle in der Fremde endeten für den FCA mit drei oder mehr Toren. 12 der 14 Auswärtsspiele führten zu mehr als 1,5 Treffern.

Augsburg fungiert als gern gesehener Gast in Frankfurt. Sieben Punkte holten die Hessen aus den vergangenen drei Ansetzungen im Deutsche-Bank-Stadion. Selbst in der Hinrunde holten die Hessen in der Fremde einen knappen 2:1-Triumph.

Unser Frankfurt - Augsburg Tipp: „Sieg Frankfurt & mehr als 1,5 Tore“

Augsburg agierte in der Ferne alles andere als stark und wartet seit nunmehr zehn Auswärtsspielen in der Bundesliga auf einen Triumph. In Frankfurt hatte der FCA jüngst nicht viel zu lachen und versäumte in den vergangenen drei Spielen im Deutsche Bank Park einen eigenen Treffer.

Frankfurt seinerseits ist seit sieben Heimspielen ungeschlagen und konnte somit die katastrophalen Leistungen der Bundesliga-Rückrunde bedingt abfedern. Aufgrund der Heimstärke sehen wir die Adlerträger in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Heimsieg. Darüber hinaus dürfte er mindestens zwei Tore mit sich bringen.