Frankfurt - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2023

Unser Frankfurt - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.03.2023 lautet: Die Frankfurter stecken in einer kleinen Krise. Gegen die auswärts so schwachen Bochumer bietet sich aber am 26. Spieltag die große Chance auf den dritten Sieg in der Rückrunde.

Lange Zeit ging es für die Eintracht unter Coach Oliver Glasner steil bergauf. Höhepunkt war natürlich der Europa-League-Triumph in der vergangenen Saison. Doch seit sechs Pflichtspielen sind die Hessen ohne Sieg. Im Kalenderjahr 2023 glückten nur drei Erfolge. Der bislang letzte Auswärtssieg datiert vom 5. November 2022.

Damit rutschte Frankfurt in der Bundesliga-Tabelle von Platz 2 auf 6 ab. Die Champions-League-Ränge sind schon sechs Zähler entfernt. Der Vorsprung auf einen Nicht-Europapokal-Platz beträgt nur noch zwei Punkte.

Am Freitagabend im Heimspiel gegen Bochum hat die SGE die nächste Chance, den Negativtrend zu stoppen. Laut den Wettquoten sprechen dabei viele Gründe für einen Heimsieg. Auch wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,58 bei Bwin die Wette „Sieg Frankfurt“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Bochum auf „Sieg Frankfurt“:

Frankfurt ist seit 5 Liga-Heimspielen ungeschlagen

Der VfL holte in den letzten 5 Gastspielen bei der Eintracht keinen Punkt

Bochum hat von allen Erstligisten die meisten Auswärts-Niederlagen kassiert (11)

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Bochum Quoten Analyse:

Schaut man auf die Tabelle, die Kader-Qualität und den Heimvorteil, ist die Ausgangslage bei der Frankfurt vs Bochum Prognose klar.

So schicken auch die Buchmacher die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 1,57 als deutliche Favoriten auf den Rasen. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,84 erscheint dagegen ein Dreier der Gäste aus Sicht der Wettanbieter eher unwahrscheinlich.

Frankfurt vs Bochum Prognose: Kriegt Glasner die Eintracht wieder in die Spur?

Nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin wirkte Frankfurt-Coach Oliver Glasner ratlos und frustriert. Der Trainer sprach seinen Verteidigern kollektiv die Qualität ab und wollte die Leistung seiner Elf nicht näher analysieren. So hatte man den SGE-Trainer noch nicht erlebt. Im ersten Durchgang ließ die Eintracht an der Alten Försterei etliche gute Möglichkeiten liegen. Danach leistete sich die Mannschaft in der Abwehr wieder mal desolate Fehler.

Mit seinen Aussagen äußerte Glasner auch indirekt Kritik an der Einkaufspolitik von Markus Krösche. Seine Mannschaft kassierte bei den Eisernen bereits das 16. Gegentor nach einer Standardsituation, das achte nach einem Eckball. Die Eintracht muss aufpassen, dass sie die internationalen Plätze nicht komplett verspielt. Oft konnte die gute Offensive die Abwehrprobleme kaschieren, zuletzt glückte das aber nicht mehr.

Nach der 0:2-Heimpleite gegen Schalke war der VfL am Tiefpunkt angekommen. Die Mannschaft war ans Tabellenende abgerutscht. Doch die Bochumer besannen sich auf ihre Stärken und feierten mit einem 2:0 gegen Köln und einem 1:0 gegen Leipzig zwei Siege in Folge. Damit sind die Blau-Weißen über den Strich geklettert und haben nun sogar vier Punkte Polster auf die Gefahrenzone.

Coach Thomas Letsch hatte gegen RB auf ein 4-4-2 mit Raute gesetzt und so Leipzigs Schaltzentrale blockiert. Der Siegtreffer fiel mal wieder durch einen Standard-Treffer. Zudem verteidigten die Hausherren leidenschaftlich und stabil.

Nun geht es gegen Frankfurt. Im Hinspiel hatte Letsch sein Debüt an der Seitenlinie und am 9. Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. In einer Tabelle unter dem neuen Coach liegt der Ruhrverein auf Rang 10. Probleme macht aber immer noch die Diskrepanz zwischen Heimstärke und Auswärtsschwäche.

Frankfurt - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Greuther Fürth (H), 0:2 Union Berlin (A), 0:3 Neapel (A), 1:1 Stuttgart (H), 2:2 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:0 Leipzig (H), 2:0 Köln (A), 0:2 Schalke (H), 0:3 Bremen (A), 0:2 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Bochum: 0:3 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 2:0 (H), 3:0 (H)

In der Gesamtbilanz hat die Eintracht mit 29 Siegen zu 26 Niederlagen die Nase vorne. Die Statistik in der Bundesliga spricht allerdings mit 25 Erfolgen und 23 Pleiten für Bochum. Gegen keinen anderen Gegner feierten die Blau-Weißen in der Bundesliga mehr Siege.

Seit dem Wiederaufstieg 2021 gewann der VfL zwei von drei Duellen gegen die SGE. Die Hessen entschieden die letzten fünf Pflicht-Heimspiele gegen Bochum für sich. In den letzten fünf Vergleichen ging immer das Heimteam als Sieger vom Feld.

Unser Frankfurt - Bochum Tipp: Sieg Frankfurt

Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage hier klar. Ein Champions-League-Achtelfinalist empfängt einen Abstiegskandidaten. Doch schon am vergangenen Spieltag konnte Bochum einen Teilnehmer der Runde der letzten 16 in der Königsklasse besiegen.

Zudem stecken die Hessen in einer kleinen Krise. Da die Bochumer in der Fremde in dieser Saison aber sehr schwach sind und in den letzten Gastspielen aus Frankfurt auch nichts mitnehmen konnten, rechnen wir am Ende doch mit einem Heimsieg.