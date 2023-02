Frankfurt - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2023

In der Vorsaison ging bei der Frankfurter Eintracht der Triumph in der Europa League auf Kosten der Leistungen in der Bundesliga. Die Hessen kamen damals nur auf Platz 11 der Tabelle über die Ziellinie.

Beim 3:0-Heimsieg am Wochenende gegen die Hertha stellte die Eintracht mal wieder ihre riesige Qualität in der Offensive unter Beweis. Gleich mit den ersten zwei Chancen stellten die Hausherren auf 2:0. Am Ende siegte die SGE verdient und klar mit 3:0. Damit ist Frankfurt schon seit sieben Ligapartien ungeschlagen. Mit acht Punkten und 8:2 Toren aus vier Spielen ist die Mannschaft auch stark ins neue Jahr gestartet.

In der Vorsaison hatte Darmstadt in der 2. Bundesliga die Top drei am letzten Spieltag knapp verpasst. In dieser Spielzeit haben die Lilien am 12. Spieltag die Tabellenführung übernommen und seitdem nicht mehr hergegeben. Das 4:0 am Freitag in Sandhausen war schon das 18. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. Nur zum Auftakt der neuen Saison hatte Darmstadt mit dem 0:2 in Regensburg eine Pleite kassiert.