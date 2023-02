Frankfurt - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Frankfurt - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.02.2023 lautet: Die Berliner verlieren auch bei der Eintracht klar.

Quo vadis, Hertha? Die sportlichen Leistungen im blau-weißen Teil der Hauptstadt sind vorsichtig ausgedrückt bescheiden, jetzt schreibt die Alte Dame rund um die Entlassung von Geschäftsführer Fredi Bobic auch noch abseits des Platzes negative Schlagzeilen.

Die Eintracht aus Frankfurt will das nutzen, um mit einem Heimsieg am Samstag auf Schlagdistanz zu den Top 4 der Bundesliga zu bleiben. Wir entscheiden uns für die Wette „Frankfurt gewinnt mit einem Handicap von -1″ mit einer Quote von 2,20 bei Betway.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Hertha auf „Sieg Frankfurt -1″

Frankfurt gewann fünf seiner neun Heimspiele - alle mit mindestens zwei Toren Unterschied

Hertha verlor alle bisherigen drei Spiele im Jahr 2023 mit mindestens zwei Toren Differenz.

Frankfurt ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, gewann vier der letzten sechs Duelle mit Hertha

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Hertha Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Online-Buchmacher ist in diesem Fall für uns nachvollziehbar. Wetten auf einen Heimdreier erreichen in den meisten Fällen die Marke von 1,50, während man mit einem Tipp auf die Berliner seinen Wetteinsatz im Erfolgsfall mehr als versechsfachen kann.

Die letzten Ergebnisse lassen in diesem Duell keinen anderen Favoriten als die SGE zu. Ohne Gegentreffer wird es laut den Bookies aber nicht gehen. Für das „Beide treffen“ gibt es nämlich Quoten um 1,75. Interessant: Die Wettquoten für einen Tipp auf mindestens drei Tore im Spiel liegen mit Werten um nur 1,60 ziemlich klar darunter.

Frankfurt vs Hertha Prognose: Berlin tritt erneut enttäuschend auf

Auch die Bayern konnten die Eintracht nicht bezwingen. Beim deutschen Rekordmeister konnte die Adler am letzten Wochenende ein 1:1 entführen und blieb damit auch im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Torschütze für die Hessen war Vize-Weltmeister Randal Kolo Muani, der schon davor beim 1:1 in Freiburg den Treffer erzielte.

Auch wenn man in den beiden schweren Auswärtspartien im Breisgau und in München ungeschlagen blieb, rutschte man aufgrund der nur zwei geholten Punkte in der Tabelle von Rang zwei auf fünf ab. Zu Hause soll es nach den beiden Remis nun wieder für die vollen drei Punkte reichen. Und daheim hat die SGE vier der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen.

Insgesamt gab es bislang fünf Heimdreier, die alle mit mindestens zwei Toren Unterschied geholt wurden. Eine Bank bei Spielen der Frankfurter war zuletzt der Tipp darauf, dass beide treffen. In elf der letzten zwölf Pflichtspiele der Adler gab es Tore auf beiden Seiten. Das einzige zu Null-Spiel war das erste in diesem Kalenderjahr, als man Schalke mit 3:0 nach Hause schickte.

Die Königsblauen sind bekanntlich Letzter - jetzt kommt der Vorletzte in den Deutsche Bank Park. Daheim haben die Hessen aber keine wirklich gute Bilanz gegen den Berliner Sport-Club. Von den letzten acht Bundesliga-Heimspielen gegen die Herthaner hat die Eintracht tatsächlich nur eines gewonnen. Es gab aber auch nur zwei Pleiten neben ansonsten fünf Remis.

Frankfurt - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Bayern (BL, A), 1:1 Freiburg (BL, A), 3:0 Schalke (BL, H), 2:2 Lech Posen (Test, N), 1:0 Lech Posen (Test, N)

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:2 Union Berlin (BL, H), 0:5 Wolfsburg (BL, H), 1:3 Bochum (BL, A), 2:2 Millonarios (Test, N), 1:0 Braunschweig (Test, N)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Hertha: 1:1 (BL, A), 4:1 (BL, A), 1:2 (BL, H), 3:1 (BL, H), 3:1 (BL, A)

Doch aktuell ist wohl ein guter Zeitpunkt, um die Heimbilanz gegen die Berliner wieder ein wenig ins positive Licht zu rücken. Denn diese scheinen völlig von der Rolle zu sein. Alle drei Spiele nach der Winterpause wurden mit einem Gesamtscore von 1:10 Toren verloren. In Bochum sowie zuhause gegen Wolfsburg und Union unterlag man stets mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Zwischenzeitlicher Tiefpunkt war die 0:5-Heimklatsche gegen die Wölfe, auf die eine nicht minder schmerzende 0:2-Schlappe im Derby gegen die Eisernen folgte. Sechs der letzten sieben Bundesligaspiele hat die Hertha nun verloren. Nur wenige Stunden nach der Derby-Pleite wurde dann Geschäftsführer Fredi Bobic entlassen.

Seine, wie es scheint, etwas unrühmliche Entlassung sowie die geplatzten Transfers kurz vor Ende der Transferperiode, die Bobic eigentlich noch eingefädelt hatte, sind zusätzliche negative Impulse von außen, die an den Berlinern nagen dürften. Dabei ist die sportliche Situation bereits prekär genug.

Mit 14 Punkten steht man auf dem vorletzten Platz. Allerdings könnte man mit einem Dreier in Frankfurt die Abstiegsränge verlassen, womit die Welt plötzlich und auf einem Schlag wieder besser aussehen würde - zumindest vorerst. Doch wie soll der Sieg zustande kommen? Von den bisherigen acht Auswärtspartien wurde jedenfalls nur eine gewonnen.

Unser Frankfurt - Hertha Tipp: „Sieg Frankfurt -1″

In sechs der bisherigen acht Auswärtsspiele zog die Hertha den Kürzeren. Die letzten vier Partien auf des Gegners Platz verlor sie in Serie. Und auch wenn man nur eines der letzten acht Gastspiele bei den Hessen verlor, so gingen vier der letzten sechs direkten Duelle an den amtierenden Europa-League-Sieger.

In der aktuellen Situation käme etwas Zählbares im Deutsche Bank Park für uns sehr überraschend. In nur zwei der bisherigen 18 Ligaspiele konnte der Berliner Sport-Club seinen Kasten sauber halten. Nach der Winterpause gab es in drei Partien zehn Gegentreffer.