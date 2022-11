Und Hoffenheim? Die TSG konnte nach dem 0:2 gegen die Bayern und dem 1:1 in Köln auch das dritte Ligaspiel in Folge nicht gewinnen. Am Samstag gab es zu Hause gegen RB Leipzig eine 1:3-Pleite. Der Sieg auf Schalke Mitte Oktober bleibt damit der einzige in den letzten sieben Bundesligaspielen. Nur Königsblau holte an den letzten sieben Spieltagen weniger Punkte als die Kraichgauer.