Frankfurt - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann die Offensive der Italiener gebremst werden?

Was ist das für eine schöne Storyline vor dieser Begegnung! Neapel reist mit der besten Offensive der Gruppenphase an. Frankfurt hingegen hat sich mit nur sieben Toren für die K.o.-Phase qualifiziert - kein anderer Achtelfinalist schoss weniger! Die Italiener werden erneut mit ihrem Angriff brillieren und mehr als 1,5 Tore im Spiel erzielen. Belohnt wird diese Wette mit einer Quote von 1,96 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Neapel auf „Über 1,5 Tore von Neapel“:

Neapel trifft und trifft und trifft. 20 Tore in der Gruppenphase sind der Bestwert!

Nahezu jeder Spieler der Azzurri strahlt Torgefahr aus - belegt durch elf verschiedene Torschützen in der Gruppenphase.

Die Frankfurter Defensive wurde bereits in zwei Spielen überrollt und kassierte je drei Gegentore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Neapel Quoten Analyse:

Die Eintracht kämpfte sich durch die eigene Gruppe und schaffte es trotz einer geringen Torausbeute in die K.O.-Runde der Königsklasse. Dort wartet direkt der SSC Neapel und dieser reist mit einer Konstanz an, die so aktuell nur wenige Teams der Welt aufweisen können. Selbstverständlich müssen sich die Hessen mit der Außenseiterrolle und Quoten von ungefähr 3,45 zufriedengeben.

Somit ist Neapel bereits beim Hinspiel in Deutschland der Favorit. Sollte der Tabellenführer der Serie A einen Sieg einfahren, findet ihr Quoten von circa 2,12.

Einer der großen Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften ist die Torgefahr. Nahezu jeder Spieler der Süditaliener kann Tore erzielen und die Spielweise ist wandelbar, fast zu vergleichen mit einem Chamäleon. Dementsprechend können wir die Rollenverteilung sehr gut nachvollziehen.

Frankfurt vs Neapel Prognose: „Eine Offensive mit vielen Facetten“

Für Oliver Glasner gibt es einen herausragenden Spieler, der den Großteil des eigenen Angriffs verantwortet - Neuzugang Randal Kolo Muani. Der Franzose schoss fünf Tore in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen und hat im nationalen Wettbewerb bereits 22 Scorerpunkte gesammelt. Zwei Tore in den letzten beiden Gruppenspielen führten Frankfurt in die K.o.-Runde.

Sein Pendant ist im Team der Gäste zu finden und hört auf den Namen Victor Osimhen. Der Stürmer mit nigerianischem Pass sticht im Angriff des italienischen Tabellenführers heraus und erzielte 18 Treffer in 19 Begegnungen der Serie A.

Im Gegensatz zur SGE kann Trainer Luciano Spalletti die Last im Angriff auf mehrere Schultern verteilen. Osimhen kam auf Grund von Verletzungen nur zu einem Tor in drei Spielen der Gruppenphase. Ist dies ein Problem für die Partenopei? Mitnichten! Kurzerhand trafen elf verschiedene Spieler und führten den SSC zu 20 Toren.

Selbst in den Auswärtsspielen ist Neapel kaum zu stoppen. So wurden im bisherigen Verlauf drei Gastauftritte für neun eigene Treffer genutzt. Die Verteidigung der Frankfurter darf sich auf jede Menge Arbeit freuen.

Frankfurt - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:0 Bremen (H), 0:3 Köln (A), 4:2 Darmstadt (H), 3:0 Hertha (H), 1:1 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 Sassuolo (A), 3:0 Cremonese (H), 3:0 Auswärts (A), 2:1 As Rom (H); 2:0 Salernitana (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Neapel: 1:0 (H), 1:0 (A)

Trainer Oliver Glasner dürfte sich in den letzten Tagen mehrere Stunden den Kopf darüber zerbrochen haben, welche taktischen Stilmittel er diesem Schwergewicht entgegensetzen kann. Guter Rat ist in jedem Fall teuer, denn die SGE musste schon in zwei Spielen der Gruppenphase drei Gegentore hinnehmen.

Generell schaffte es der amtierende Sieger der Europa League bisher zu selten, den eigenen Kasten zu schützen. Die Eintracht fing sich bereits in 16 von 21 Bundesliga-Partien mindestens einen Gegentreffer. International blieb das Gehäuse von Torhüter Kevin Trapp in nur zwei der sechs Begegnungen von einem Gegentor verschont.

Gegentore sind im Duell mit dem italienischen Vertreter erneut zu erwarten. Neapel erzielte nicht nur die meisten Treffer, sondern legte ebenso in der Kategorie „Big Chances“ den besten Wert aller Teams hin (30).

In Frankfurt galt hingegen eher das Motto: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss“, zumindest deutet die Tordifferenz darauf hin. Jedenfalls ist die Eintracht das einzig übrig gebliebene Team mit einem negativen Torverhältnis nach der Gruppenphase.

Unser Frankfurt - Neapel Tipp: Neapel erzielt über 1,5 Tore

Frankfurts Dreierkette wird im Duell mit den Süditalienern gehörig ins Schwitzen geraten und nicht verhindern können, dass der italienische Vertreter zu seinen Toren kommt. Klammern wir das bedeutungslose letzte Gruppenspiel gegen Liverpool aus, sehen wir fünf Spiele, in denen Neapel über zwei eigene Treffer erzielte.