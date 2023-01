Frankfurt - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser Frankfurt - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2023 lautet: Frankfurt ist mit seiner offensiven Qualität unser Favorit. Allerdings schluckt die Eintracht bei ihren Siegen gerne einen Gegentreffer.

Die Bundesliga meldet sich zurück zum Dienst. Zum Rückrunden-Auftakt will Schalke gegen die SGE ein Ausrufezeichen setzen. Das Schlusslicht des deutschen Oberhauses kann zwar eine Schwachstelle der Hessen attackieren, zum ganz großen Wurf reicht es jedoch nicht. Wir entscheiden uns für einen Sieg der Gastgeber mit +2,5 Toren im Spiel. Betano bietet dafür Quoten von 1,91 an .

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Schalke auf „Sieg Frankfurt und +2,5 Tore“:

Frankfurt vs Schalke Quoten Analyse:

Gelingt den Knappen zum Auftakt in die Rückrunde ein großer Coup und sie holen sich den Sieg, verteilen die Buchmacher Quoten von ca. 7,43.

Einen Erfolg der Königsblauen halten wir für unwahrscheinlich, dafür ist die Eintracht zu stabil. Vor allem im Angriff kann die SGE über ihre Gegner hinwegrollen. Gleichzeitig ist Frankfurt anfällig für Teams, die versuchen, das Feld schnell zu überbrücken. Frankfurt kassierte gegen vier der besten fünf Teams in dieser Kategorie ein Gegentor. Die fehlende fünfte Mannschaft ist Schalke (1.). Ein Gegentor scheint nur eine Formsache zu sein.

Frankfurt vs Schalke Prognose: Zu einem Sieg gehört ein Gegentor

Frankfurt erzielte bisher 22 Treffer (2.). Beeindruckend ist, mit welcher Effizienz sie vor dem gegnerischen Kasten agieren. 0,41 Tore pro Schuss auf das Tor sind der absolute Bestwert in der Bundesliga.

Das Gegenüber aus dem Knappenland belegt in diesem Aspekt den letzten Platz (0,22). Dennoch ließ Schalke in vier seiner sieben Auswärtsspiele das Netz des Gegners zappeln.

Das Dribbling ist ein elementarer Bestandteil des Frankfurter Angriffs. Kamada und Co. trauen sich nach Bayern die meisten Dribblings zu. Erstaunlich, dass sie bei diesem hohen Volumen 42 Prozent dieser Aktionen erfolgreich abschließen (4.). Kein unwichtiger Fakt für diese Begegnung, denn Schalke ist das schwächste Team des deutschen Oberhauses, wenn es darum geht, das gegnerische Dribbling mit einem Tackling zu beenden.

Ohne Gegentreffer? Nein danke. Acht Mal verließ die Eintracht in dieser Saison das Feld als Sieger - in sechs Fällen mit einem Gegentor.

Frankfurt - Schalke Statistik & Bilanz:

Schalke legt in Ballbesitz 1,93 Meter pro Sekunde zurück, das ist der Spitzenwert in der Bundesliga. Frankfurt verließ das Feld gegen die restlichen vier der fünf besten Mannschaften dieser Metrik nie ohne Gegentor. Für die Hessen reichte es nur zu einem Sieg aus diesen vier Begegnungen.

Die Knappen brachten in dieser Saison 301 Flanken in die gegnerische Box. Das ist Platz zwei! Spannend: Frankfurt gewinnt prozentual mit 44,2 Prozent die wenigsten Luftduelle.

Platz vier in der Tabelle belegt niemand ohne Grund. Pro 90 Minuten weisen die Hessen 3,47 Goal Creating Actions auf, Rang 2! Zum Vergleich: Schalke schafft nur 1,27 und ist damit auch in dieser Kategorie das Schlusslicht.

Unser Frankfurt - Schalke Tipp: Sieg Frankfurt und +2,5 Tore

75 Prozent der Frankfurt-Spiele enden mit mehr als 2,5 Treffern. Noch höher (87,5%) liegt der prozentuale Anteil an Siegen mit gleichzeitig mehr als 2,5 Toren in der Partie. Schalke musste sich in den vergangenen vier Auswärtsspielen geschlagen geben. Immerhin trafen sie bei ihren letzten beiden Gastauftritten.