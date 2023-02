Frankfurt - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Aufgrund der deutlichen 0:3-Pleite in Köln haben die Mannen von Trainer Oliver Glasner Federn im Kampf um die Europa-League-Plätze gelassen. Drei Gegentore gab es für die Eintracht zuletzt im Oktober 2022 bei der 2:3 Pleite gegen Tottenham in der Königsklasse.

Die Niederlage am vergangenen Bundesliga-Spieltag hatte das Abrutschen auf Rang sechs zur Folge. Um direkt in die Gruppenphase der Europa League zu starten, ist Rang fünf erforderlich.

Als Schuss vor den Bug ist die Pleite beim Effzeh zu bewerten. Die Hessen sind sich ihrer Heimstärke bewusst und wollen gegen Bremen zum 7. Sieg im elften Heimspiel gelangen.

Grün-Weiß blickt auf eine passable Saison und findet sich auf einem Platz im gesicherten Mittelfeld wieder. Ein Rückstand von acht Punkten auf die internationalen Ränge lässt die Qualifikation für die große europäische Bühne unwahrscheinlich werden.

Nur eines der vergangenen drei Auswärtsduelle bestritten die Bremer siegreich. Offensiv präsentierten sich die Hanseaten in der Ferne sehr gefährlich und brachten den Ball in beinahe 90 Prozent der Auswärtsspiele im gegnerischen Kasten unter.

Unsere Frankfurt Werder Bremen Prognose lautet „Heimsieg & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,07 beim Wettanbieter Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Werder Bremen auf „Heimsieg & Über 2,5 Tore“:

Frankfurt ist seit drei Heimspielen gegen Bremen ungeschlagen (1S, 2U).

Die Eintracht blickt wettbewerbsübergreifend auf vier Heimsiege in Serie.

Bremen verlor drei der letzten vier Auswärtsspiele in der Bundesliga.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Dass die Wettquote für einen Heimsieg der Eintracht so niedrig ausfällt (ca. 1,60), liegt in erster Linie an der Heimstärke der Hessen. Die letzte Pleite im Deutsche Bank Park erlitten die Adler Ende Oktober beim 1:2 gegen Dortmund.

Die mit Abstand höchste Quote am Drei-Wege-Markt bringt eine Siegwette auf die Gäste aus Bremen mit sich. Der Wetteinsatz wird beinahe verfünffacht. Einen Sieg der Hanseaten halten die Wettanbieter für unwahrscheinlich. Ähnlich verhält es sich mit einer Punkteteilung.

Frankfurt vs Werder Bremen Prognose: „Kann Frankfurt seine Favoritenrolle erfüllen?“

Coach Oliver Glasner nahm sein Team nach der vernichtenden 0:3-Pleite in Köln in die Pflicht und bemängelte vor allem die Entscheidungsfähigkeit in der Offensive. Ein Manko, über welches die Hessen ansonsten mit 40 Saisontoren nicht klagen müssen. Hinter dem Spitzenreiter Bayern (59) stellt Frankfurt gemeinsam mit Dortmund und Leipzig den besten Angriff der Bundesliga.

Defensiv taten sich vor allem am vergangenen Wochenende beim 0:3 in Köln Abgründe auf. Wobei die Hessen über die gesamte Saison hinweg defensive Unzulänglichkeiten aufzeigen und sich 29 Gegentore einfingen.

Auf heimischem Boden sind die Adler eine Bank und gewannen fünf der vergangenen sechs Liga-Begegnungen. 60 Prozent der Duelle im Deutsche Bank Park endeten mit mehr als 2,5 Toren, 40 Prozent sogar mit mehr als 3,5 Treffern.

Mit drei Niederlagen und zwei Siegen gestaltet sich das Jahr 2023 aus der Sicht der Bremer durchwachsen. Nach drei Auswärtsniederlagen in Serie sorgten die Hanseaten beim VfB Stuttgart mit einem 2:0 für eine Überraschung.

Auswärts blicken die Weserkicker im Durchschnitt auf 1,56 erzielte Tore pro Spiel. Defensiv mangelt es mit mehr als zwei Gegentoren im Schnitt pro Ansetzung an Sicherheit.

Frankfurt - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:3 Köln (BL, A), 4:2 Darmstadt (DFB, H), 3:0 Hertha (BL, H), 1:1 Bayern (BL, A), 1:1 Freiburg (BL, A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:2 Dortmund (BL, H), 2:0 Stuttgart (BL, A), 2:1 Wolfsburg (BL, H), 1:2 Union Berlin (BL, H), 1:7 Köln (BL, A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Werder Bremen: 4:3 (BL, A), 1:2 (BL, A), 1:1 (BL, H), 3:0 (BL, A), 2:0 (DFB, H).

Bereits in der Hinrunde gestaltete sich zwischen den beiden Konkurrenten eine enge Angelegenheit. Bei den Hanseaten setzten sich die Hessen aber nach 90 Minuten knapp durch. Im Rückspiel sind den bis dato heimstarken Adlern klare Feldvorteile einzuräumen.

Allgemein gewann Frankfurt unabhängig vom Spielort drei der letzten fünf Kräftemessen mit Bremen. Der Direktvergleich spricht für einen weiteren Heimsieg.

Unser Frankfurt - Werder Bremen Tipp: „Heimsieg & Über 2,5 Tore“

Die Offensive der Adler sorgt für Furore. Sechsmal gewann Frankfurt in dieser Saison mit vier oder mehr erzielten Toren. Die Defensive steht auf der anderen Seite mit 29 Gegentoren teils offen wie ein Scheunentor.

Mit Bremens Füllkrug (13 Tore, 3 Vorlagen) und Frankfurts Überflieger Kolo Muani (9 Tore, 10 Vorlagen) stehen sich zwei Ausnahmekönner in der Offensive gegenüber. Beide werden im direkten Kräftemessen ihre Gefährlichkeit zum Ausdruck bringen und womöglich zu Toren gelangen.