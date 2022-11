Frankreich - Australien Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2022

Am Dienstagabend startet Weltmeister Frankreich seine „Mission Titelverteidigung“. Die Statistiken sprechen aber gegen einen erneuten Triumph der „Equipe Tricolore“. Denn seit Brasilien 1962 konnte keine Nation mehr zweimal in Folge eine WM gewinnen. Die letzten drei Titelträger mussten sogar alle in der Vorrunde die Segel streichen. Vor dem Auftaktspiel gegen Australien wollen „Les Bleus“ davon natürlich nichts wissen und gehen als klarer Favorit in diese Partie der Gruppe D. Gegen schwache „Aussies“ schlagen wir uns auch auf die Seite der Franzosen und spielen die Wette „Sieg Frankreich mit Handicap -1″ mit einer Quote von 1,78 bei Bwin.