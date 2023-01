Freiburg - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Freiburg - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Auch wenn die Tendenz zuletzt etwas nach unten zeigte, hat Freiburg eine einmalige Hinrunde gespielt. Am Samstag gegen den FCA dürfte der erste Dreier des neuen Jahres hinzukommen.

Das Jahr 2023 hatte für den SC Freiburg mit der 0:6-Pleite in Wolfsburg denkbar schlecht begonnen. Mit dem 1:1 daheim gegen Frankfurt konnte der Sport-Club am Mittwoch dann ein wenig Wiedergutmachung betreiben.

Trotzdem rutschten die Breisgauer mit der aktuellen Ausbeute vom zweiten auf den sechsten Platz ab. Zum Auftakt der Rückrunde empfangen die Männer von Trainer Christian Streich am Samstag um 15:30 Uhr den FC Augsburg.

Für die Buchmacher sind die Hausherren hier die klaren Favoriten. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,51 bei Bet-at-home die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Augsburg auf „Heimsieg“:

Freiburg vs Augsburg Quoten Analyse:

Freiburg steht in der Tabelle mit Platz 6 natürlich einerseits deutlich besser da als der FC Augsburg (Rang 16). Zudem haben die Breisgauer daheim erst eine Niederlage kassiert, gegen den BVB am 2. Spieltag.

So sind die Hausherren bei der Freiburg vs Augsburg Prognose wenig überraschend die klaren Favoriten. Ein Heimsieg wird mit Quoten im Schnitt von 1,53 belohnt. Auf der Gegenseite ist den Bookies ein Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 6,14 wert.

Freiburg vs Augsburg Prognose: Sport-Club zeigt eine starke Reaktion auf die historische Pleite

Das 0:6 am Samstag bei den Wölfen war die höchste Niederlage der Freiburger in der über elfjährigen Ära von Christian Streich. Im Spitzenspiel gegen die Eintracht zeigten die Breisgauer aber eine starke Reaktion auf die Klatsche. In Wolfsburg hatte der Sport-Club fast alle Grundtugenden vernachlässigt. Gegen Frankfurt war der SC wieder viel griffiger und gewann auch die Mehrzahl der Zweikämpfe.