Freiburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Freiburg - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Nur vier Tage nach dem denkwürdigen Pokalspiel treffen die Freiburger und die Bayern erneut aufeinander. Hier dürfen sich die Zuschauer über Tore auf beiden Seiten freuen.

Am Samstagabend war der FC Bayern mit dem souveränen und verdienten 4:2-Sieg gegen Dortmund noch der große Gewinner. Der neue Trainer Thomas Tuchel hatte einen perfekten Einstand gefeiert. Doch nur drei Tage später musste der Rekordmeister den ersten bitteren Rückschlag in der „Ära Tuchel“ hinnehmen. Die Münchner schieden durch eine 1:2-Heimpleite gegen den SC Freiburg im Viertelfinale des DFB-Pokals aus. Somit ist der Triple-Traum des FCB geplatzt. Schon am Samstag haben die Bayern aber die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Es geht erneut gegen die Freiburger, nur dieses Mal im Europa-Park-Stadion der Breisgauer. Wieder rechnen die Buchmacher fest mit dem FCB. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Bayern auf „Beide Teams treffen“:

In den letzten 7 Heimspielen der Freiburger fielen immer auf beiden Seiten Treffer

In den vergangenen 5 Gastspielen der Bayern trafen beide Teams ins Schwarze

In 7 der jüngsten 8 Duelle der beiden Vereine in Südbaden hätte die Wette „BTS“ Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Bayern Quoten Analyse:

In der Tabelle hat der FCB drei Plätze und acht Punkte Vorsprung auf die Freiburger. Mit sieben Siegen, drei Remis und drei Niederlagen sind die Münchner auch das beste Auswärtsteam der Bundesliga.

So werden die Gäste bei der Freiburg vs Bayern Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,48 als Favoriten auf den Rasen geschickt. Ein Erfolg der Hausherren wird hingegen mit Quoten im Schnitt von 6,38 eingepreist.

Freiburg vs Bayern Prognose: Ärgert der SCF wieder den FCB?

In München gab es für die Breisgauer bisher nicht viel zu holen. In 23 Gastspielen hatte es zuvor nur für drei Remis gereicht. Doch diese Serie ging am Dienstagabend im Pokal zu Ende. Die Gäste hatten sich nach dem Ausgleich aufs Verteidigen konzentriert. Der Sport-Club hatte mit viel Leidenschaft und Einsatz alle Lücken und vor allem das Zentrum geschlossen. So bekamen die Hausherren in der Offensive keine Räume.

Den tapfer verteidigenden Gästen war mit einem „Sonntagsschuss“ und einem späten Handelfmeter natürlich auch das Spielglück hold. Nun wollen die Männer von Coach Christian Streich den Rekordmeister gleich nochmal ärgern. Seit zwölf Heimspielen in der Bundesliga ist der SCF ungeschlagen. Die einzige Heimpleite setzte es im ersten Heimspiel gegen den BVB.

Der neue Trainer sollte den FCB eigentlich im besten Fall zum Triple führen. Doch am Dienstagabend daheim gegen den Sport-Club taten sich die Bayern extrem schwer. Gegen die stabile Defensive fehlten vor allem im letzten Drittel die nötige Genauigkeit und die Kreativität. So konnten die Münchner zu wenig klare Torchancen herausspielen. Der Coach vermisste zudem Wucht, Emotionen und Gier.

Es wird deutlich, dass nach dem bisher so holprigen Jahr 2023 Thomas Tuchel der Mannschaft noch nicht die Verunsicherung nehmen konnte. Der Rekordmeister bleibt unbeständig und agiert immer wieder lethargisch. Nach dem zweiten Duell gegen Freiburg wartet am Dienstag das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City. Alle drei Niederlagen in der Liga kassierten die Bayern auswärts. In der Rückrunden-Tabelle steht der FCB nur auf Rang 3.

Freiburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 Bayern (A), 1:1 Hertha (H), 1:1 Mainz (A), 0:2 Juventus (H), 2:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:2 Freiburg (H), 4:2 Dortmund (H), 1:2 Leverkusen (A), 5:3 Augsburg (H), 2:0 Paris St. Germain (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Bayern: 2:1 (A), 0:5 (A), 1:4 (H), 1:2 (A), 2:2 (H)

Auch nach der Pokalpleite führen die Bayern den direkten Vergleich gegen die Freiburger immer noch klar mit 33 Siegen zu 5 Niederlagen an. Alle vier Siege in der Bundesliga feierten die Breisgauer vor den eigenen Fans. Der letzte Heimerfolg war ein 2:1 am 33. Spieltag der Saison 2014/15. Danach gab es in Freiburg zwei Remis und vier Dreier für den Rekordmeister.

Unser Freiburg - Bayern Tipp: Beide Teams treffen

Um Dortmund in der Liga auf Distanz zu halten, müssen die Bayern am Samstag in Freiburg gewinnen. Die große Frage lautet allerdings: Finden die Münchner nun ein Rezept gegen die Defensive der Breisgauer? Sicher werden die Männer von Coach Tuchel mit viel Wut im Bauch auflaufen und auf Wiedergutmachung aus sein. Am Ende ist uns ein Ergebnistipp aber zu riskant. Stattdessen rechnen wir wie fast immer, wenn beide Teams zu Gast beim Sport-Club aufeinandertreffen, mit Toren auf beiden Seiten.