Freiburg - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Freiburg - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: Der Sport-Club träumt immer noch von der ersten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Im Heimspiel gegen die Berliner dürften weitere drei Punkte für dieses Ziel hinzukommen.

Hertha-Coach Sandro Schwarz wurde vor der Saison von Fredi Bobic nach Berlin geholt. Der Sport-Geschäftsführer wurde aber selbst Ende Januar vor die Tür gesetzt. Noch darf der Trainer in der Hauptstadt weitermachen. Der BSC ist in dieser Saison der einzige Klub im Liga-Keller, der noch nicht den Trainer ausgetauscht hat. Der Druck wird aber immer größer.

Schwarz liegt mit einem Schnitt von 0,84 Punkten pro Spiel weit unter den Erwartungen. Laut den Experten muss die Alte Dame 13 Punkte aus den letzten neun Spielen für die Rettung holen. Den ersten Dreier könnten die Hauptstädter am Samstag in Freiburg einfahren. Glaubt man aber den Wettquoten der Buchmacher wird die Aufgabe alles andere als einfach. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,70 bei Winamax die Wette „Sieg Freiburg“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Hertha auf „Sieg Freiburg“:

Freiburg ist seit 11 Heimspielen ungeschlagen

Der BSC ist das schwächste Auswärtsteam der Liga

Die Hertha wartet seit 9 Gastspielen beim SCF auf einen Sieg

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Hertha Quoten Analyse:

Freiburg steht auf Platz 4 und hat in dieser Saison erst eine Heimpleite kassiert. Die Hertha belegt dagegen den Relegationsrang 16 und hat in der Fremde große Probleme. So ist auch die Ausgangslage bei der Freiburg vs Hertha Prognose klar.

Für einen Sieg der Hausherren gibt es gerade einmal Quoten im Schnitt von 1,71. Auf der Gegenseite scheint ein Dreier der Gäste aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 5,16 eher unwahrscheinlich.

Freiburg vs Hertha Prognose: Bleibt das Europa-Park-Stadion eine Festung?

Im Laufe der Saison kam der Sport-Club mit der Doppelbelastung aus Liga und Europapokal gut klar. Nach dem Aus gegen Juventus im Achtelfinale der Europa League kann sich Freiburg nun allerdings auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Am vergangenen Spieltag mussten sich die Breisgauer mit einem 1:1 in Mainz begnügen. Der Treffer für die Hausherren fiel erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Trotzdem darf die Mannschaft von Coach Christian Streich weiter auf ein Champions-League-Ticket hoffen. Mit 46 Punkten aus 25 Partien spielt der SCF seine beste Saison seit der Einführung der 3-Punkte-Regel. Seit sechs Spielen sind die Freiburger ungeschlagen. Im heimischen Stadion musste man schon seit elf Partien keine Niederlage mehr hinnehmen. Zudem hat kein anderes Erstliga-Team mehr Tore nach Standards (16 von 38) erzielt.

Aus den letzten drei Heimspielen hat die Hertha immerhin sieben Punkte geholt. Doch in der Fremde tauchen immer wieder Zweifel an der fußballerischen und mentalen Qualität des Kaders auf. In zwölf Gastspielen dieser Saison holte die Alte Dame gerade mal vier Punkte. Das 1:3 im Kellerduell in Hoffenheim vor der Länderspielpause war ein neuer Tiefpunkt. Trainer Schwarz erklärte nach dem Spiel, dass solche Leistungen Zeitverschwendung seien.

Damit hat der BSC die letzten acht Auswärtsspiele alle verloren. Die Innenverteidigung ist die Problemzone Nummer eins. 48 Gegentore sind der zweitschwächste Wert hinter Bochum (56). Zudem fehlt es in der Offensive an Durchschlagskraft und Effizienz. Hinzu kommen unerklärliche Leistungsschwankungen. Noch darf der Trainer weitermachen. Schwarz hofft nun auf eine Reaktion in Freiburg.

Freiburg - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 Mainz (A), 0:2 Juventus (H), 2:1 Hoffenheim (H), 0:1 Juventus (A), 0:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 5:1 Berliner AK (A), 1:3 Hoffenheim (A), 1:1 Mainz (H), 1:4 Leverkusen (A), 2:0 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Hertha: 2:2 (A), 3:0 (H), 2:1 (A), 0:3 (A), 4:1 (H)

Die Hertha war mal ein Angstgegner der Freiburger. Doch seit dem Amtsantritt von Christian Streich gab es acht Siege, sieben Remis und nur drei Niederlagen. Seit Anfang 2019 hat der Sport-Club sogar nur gegen Augsburg und den VfB (jeweils 6) mehr Siege gefeiert als gegen den BSC (5). Die letzten vier Heimspiele gegen die Berliner konnten die Breisgauer auch alle gewinnen. Seit neun Duellen gegen die Alte Dame in Südbaden gab es keine Niederlage mehr.

Unser Freiburg - Hertha Tipp: Sieg Freiburg

Bei diesem Duell spricht nicht wirklich etwas für die Gäste. Die Hertha ist in der Fremde in dieser Saison extrem schwach. Dafür sind die Freiburger sehr heimstark. Auch der direkte Vergleich macht den Berlinern wenig Hoffnung. Zudem spielen die Breisgauer mit 26 von 30 möglichen Punkten aus den letzten zehn Spielen gern gegen Mannschaften auf den letzten drei Plätzen.