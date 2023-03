Freiburg - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Freiburg - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.03.2023 lautet: Der erhoffte Trainereffekt ist ausgeblieben, doch laut Pellegrino Matarazzo ist die TSG auf dem richtigen Weg. Bezogen auf die Arbeit gegen den Ball mag er vielleicht sogar richtig liegen, denn Hoffenheim blieb in den vergangenen drei Begegnungen jeweils unter zwei Gegentoren. Eine Tendenz, die nicht ausreichend sein wird, um den heimstarken Freiburgern drei Punkte zu entlocken.

Nach dem ersten Spieltag verlor der SCF kein einziges Heimspiel mehr und stellte damit seinen Vereinsrekord ein. Hoffenheim arbeitete mit 13 sieglosen Ligaspielen in Folge ebenfalls am Klubrekord, leider nur im negativen Sinne. Eine Torflut oder fußballerische Extraklasse können wir in diesem Spiel nicht erwarten. Wir setzen auf einen Punktgewinn der Gastgeber und Unter 3,5 Tore. Bet3000 belohnt diese Wette mit einer Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Freiburg ist seit 10 Heimspielen ungeschlagen.

Hoffenheim wartet seit 13 Ligaspielen auf einen Sieg. Zuletzt endeten 3 Partien in Folge mit unter 2,5 Toren.

Der SCF beendete bereits 10 Spiele ohne Gegentreffer - Hoffenheim erzielte in den vergangenen 3 Begegnungen keinen Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Ein Spiel gegen Juventus Turin ist ein absolutes Highlight in der Historie der Badener. Im Hinspiel wahrte der SCF seine Chancen auf eine Sensation und unterlag nur mit 0:1. Nimmt Freiburg die positiven Emotionen dieser Europapokal-Nacht mit in die Bundesliga und siegt gegen die TSG, könnt ihr mit Quoten bis zu 1,96 spielen.

Die Luft im Tabellenkeller wird dünner und im Gegensatz zur Konkurrenz verpassten es die Sinsheimer in ihren vergangenen 13 Partien zu siegen. Ist es möglich, dass gegen eines der besten Heimteams der Liga der Umschwung gelingt? Findet ihr genügend Gründe, die für einen Auswärtssieg sprechen, warten Wettquoten zwischen 3,60 und 4,00 auf euch.

Freiburg vs Hoffenheim Prognose: „Ein guter Standard hat noch Niemandem geschadet“

Einst galt Andrea Pirlo als großes Vorbild für Vincenzo Grifo. Eine Fähigkeit konnte sich der italienische Offensivspieler auf jeden Fall von seinem Idol abschauen: Die Gefahr aus Standards! Seit Jahren ist der SCF in dieser Hinsicht brandgefährlich. So auch in dieser Spielzeit, in der Freiburg erneut mit 18 Standard-Toren das Maß aller Dinge ist.

Vincenzo Grifo selbst legt eine grandiose Spielzeit auf den Rasen und überzeugt bisher mit zwölf Treffern sowie vier Torvorlagen. Ohne die Gefahr nach ruhenden Bällen geht dem SCF die Effizienz abhanden. Die Streich-Elf liegt in puncto Abschluss-Effizienz (16.) nur einen Rang vor den Sinsheimern (17.).

Über Standards der TSG können wir nur wenig Positives berichten. Der Abstiegskandidat brachte erst fünf ruhende Bälle im gegnerischen Gehäuse unter - das ist der schlechteste Wert der gesamten Liga. Der ruhende Ball ist nur eines von vielen Problemen. Zuletzt steigerte sich zwar die Abwehr, doch ein eigenes Tor gab es in den vergangenen drei Spielen nicht.

Es ist definitiv eine schwierige Situation und im Breisgau trifft Hoffenheim auf ein brutal starkes Heimteam. Seit zehn Heimspielen ist der Sport-Club ungeschlagen, genauso wie in den vergangenen vier Bundesliga-Partien.

Bekanntermaßen fallen wenig Tore im Europa-Park-Stadion. Nur das Publikum aus Köpenick (27) muss mit weniger Treffern zurechtkommen, als die Fans der Freiburger (28). Zuletzt zeigte der SCF mal wieder seine Stärke gegen den Ball. In den vergangenen vier Ligaspielen flogen nur zwei Bälle ins Tor der Breisgauer.

Freiburg - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:1 Juventus (A), 0:0 Gladbach (A), 1:1 Leverkusen (H), 2:0 Bochum (A), 2:1 Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:1 Mainz (A), 0:1 Dortmund (H), 0:1 Augsburg (A), 1:3 Leverkusen (H); 2:5 Bochum (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. Hoffenheim: 0:0 (A), 4:3 (A), 4:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (H)

Mittlerweile ist die Rückrunde sechs Spieltage alt und Hoffenheim (4) erzielte nach den Geißböcken (3) die wenigsten Treffer der zweiten Saisonhälfte. Umso schmerzhafter sind die Ausfälle in der eigenen Offensive. Unter anderem muss Kasper Dolberg mit einer Gehirnerschütterung passen.

Schwerwiegender ist die Gelbsperre von Christoph Baumgartner. Die Nummer 14 der TSG war an acht Treffern direkt beteiligt - das sind die meisten Torbeteiligungen seiner Farben. Ein kritischer Verlust, insbesondere, da der SC Freiburg in 10 von 23 Spielen die weiße Weste behielt. Selbstredend ist diese Abwehrleistung der beste Liga-Wert.

Zusätzlich blickt 1899 auf eine schwache Bilanz gegen die Badener. Die letzten acht Duelle brachten nur einen Sieg der Kraichgauer hervor. Zwei Partien endeten mit einer Punkteteilung und fünf Vergleiche pfiffen Schiedsrichter mit einem Erfolg der Freiburger ab.

Dieses Jahr verlor die Mannschaft von Trainer Christian Streich nur zwei ihrer acht Bundesliga-Begegnungen. Schwenken wir auf die Gäste aus Sinsheim um, entdecken wir eine erschreckende Statistik von sieben Niederlagen aus acht Spielen. Mit einer punktlosen Rückrunde und ohne großes Selbstvertrauen reist die TSG ins Europa-Park-Stadion.

Unser Freiburg - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Kompaktheit in der Defensive, eine starke Punkteausbeute in Heimspielen und ein großer Fokus auf die eigenen Standards - dieses Rezept führt Freiburg in die Verlosung um die europäischen Plätze und macht sie zum Favoriten in dieser Begegnung. Die sattelfeste Hintermannschaft lässt weniger als ein Gegentor pro Heimspiel zu und könnte den übrig gebliebenen Sturm der TSG zur Verzweiflung bringen.