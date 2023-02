Freiburg - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Freiburg - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.02.2023 lautet: Verleiht das Weiterkommen in der Europa League Bayer auch in der Liga Rückenwind? Die Zuschauer dürfen sich aber wohl auf einige Treffer freuen.

Schaut man auf die Bundesliga-Tabelle, hat der Trainerwechsel in Leverkusen bislang seine erhoffte Wirkung verfehlt. Dem eigenen Anspruch „Champions League“ hinkt Bayer weit hinterher. Unter Coach Xabi Alonso hat sich der Rückstand auf Rang 4 von zehn auf 13 Zähler vergrößert. Auch die Lücke auf Platz 6 ist von neun auf elf Punkte angewachsen. Doch mit dem Einzug ins Europa-League-Achtelfinale nach Elfmeterschießen am Donnerstag bei der AS Monaco hat die Werkself bewiesen, was doch in ihr steckt. Wie glückt der Mannschaft nun die Rückkehr in den Alltag Bundesliga? Am Sonntag steht mit dem Gastspiel in Freiburg eine schwere Aufgabe an. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,66 bei NEObet für die Wette Beide Teams treffen.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Leverkusen auf „Beide Teams treffen“:

In den 10 Gastspielen der Werkself in dieser Saison fielen 33 Treffer

Die Wette „Beide treffen“ hätte in 6 der jüngsten 7 Duelle zwischen beiden Teams Erfolg gehabt

In den letzten 4 Heimspielen des SCF fielen immer auf beiden Seiten Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der SC Freiburg steht auf Platz 4 und darf in dieser Saison sogar von der Champions League träumen. Bayer muss dagegen hoffen, dass auch der 7. Platz fürs internationale Geschäft reicht. Denn diese Platzierung ist aktuell nur drei Zähler entfernt. Bei der Freiburg vs Leverkusen Prognose sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 3,25 aber die Außenseiter. Für einen Heimsieg rufen die Buchmacher durchschnittliche Quoten von 2,21 auf.

Freiburg vs Leverkusen Prognose: Der Sport-Club bleibt auf Rekordkurs

Die Freiburger waren vor dem Gastspiel in Bochum am vergangenen Spieltag gewarnt. Dort hatten zuletzt auch Top-Teams wie Frankfurt und Union Berlin Niederlagen kassiert. Doch mit einer Mischung aus kämpferischen und spielerischen Elementen sicherte sich der Sport-Club den 2:0-Sieg an der Castroper Straße. So stehen die Breisgauer bei 40 Punkten aus 21 Spielen.

Das ist zusammen mit dem Jahr 1994/95 das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Damals schaffte es die Mannschaft in der Endabrechnung auf Rang 3. Gegen den VfL blieb die Streich-Elf das neunte Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Das ist der Liga-Bestwert. Zudem ist der SCF auch eine Heimmacht. Nur das erste Heimspiel gegen den BVB ging verloren. Seitdem kamen sieben Siege und zwei Remis hinzu.

Die Saison 2022/23 war für Leverkusen bisher recht trostlos. 27 Punkte aus 21 Ligaspielen sind die schwächste Ausbeute für den Verein seit dem Jahr 2005/06. Zunächst konnte Coach Alonso mit Erfolg die Defensive von Bayer stabilisieren. Das ging allerdings auf Kosten der Offensivkraft. Danach wollte der spanische Coach auch das Spiel nach vorne wiederbeleben.

Das hatte mit vier Niederlagen aus fünf Pflichtspielen zuletzt aber überhaupt nicht funktioniert. Nach der 2:3-Heimpleite gegen Monaco drohte auch das Aus in der Europa League. Doch mit der besten Leistung unter Trainer Alonso rettete sich die Werkself mit einem 3:2-Erfolg bei den Monegassen ins Elfmeterschießen und hatte dort das bessere Ende auf ihrer Seite.

Freiburg - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:0 Bochum (A), 2:1 Stuttgart (H), 2:0 Sandhausen (A), 1:5 Dortmund (A), 3:1 Augsburg

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 Monaco (A), 2:3 Mainz (H), 2:3 Monaco (H), 3:1 Hoffenheim (A), 0:1 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Leverkusen: 3:2 (A), 1:2 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 2:1 (A)

Nach 47 Duellen liegt Bayer mit 21 Siegen zu 13 Niederlagen vorne. Auch in Freiburg hat die Werkself mit 9 Erfolgen in 24 Gastspielen bei 7 Pleiten leicht die Nase vorne. 3 der letzten 4 Vergleiche mit B04 konnte der Sport-Club aber für sich entscheiden. Für so viele Siege gegen Leverkusen hatten die Breisgauer zuvor 23 Partien gebraucht.

Unser Freiburg - Leverkusen Tipp: Beide Teams treffen

Schon im Heimspiel gegen Mainz hatte Trainer Xabi Alonso viele Wechsel vorgenommen. Dadurch konnte man darauf schließen, dass die Bundesliga in dieser Saison für die Verantwortlichen nicht mehr den Stellenwert genießt wie der Europapokal. Am Sonntag sind neben Stürmer Amine Adli mit Jonathan Tah und Piero Hincapie zwei Stammverteidiger gesperrt. Trotzdem muss man den Gästen durchaus einen Punkt zutrauen. So sind Treffer auf beiden Seiten für uns die wahrscheinlichste Wett-Option.