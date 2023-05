Freiburg - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Freiburg - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: Nur vier Tage nach dem Pokal-Halbfinale treffen der SCF und RB erneut in Freiburg aufeinander. Wir rechnen bei diesem Spiel mit einigen Toren.

Am Dienstag wollte Freiburg daheim gegen Leipzig Revanche für das verlorene Finale der Vorsaison nehmen und zum zweiten Mal in Folge ins DFB-Pokal-Endspiel einziehen. Am Ende kassierten die Breisgauer aber eine bittere 1:5-Heimpleite gegen die Sachsen. Schon zur Pause lagen die Gastgeber mit 0:4 zurück. Vier Tage später bietet sich dem Sport-Club die Chance zur Revanche. Am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 sind erneut die Bullen zu Gast im Europa-Park-Stadion. Die Buchmacher sehen die Gäste erneut klar vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,83 bei Bet-at-home für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs RB Leipzig auf „Über 2,5 Tore“:

Freiburg kassierte in der Liga in 6 Spielen gegen die Top 5 ganze 18 Gegentore

In 7 von 8 Duellen zwischen SCF und RB im Breisgau fielen mehr als 2 Treffer

Leipzig kann in der Offensive wieder auf Olmo und Nkunku setzen

Freiburg vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Freiburg steht in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 4, zwei Zähler vor Leipzig. In 15 Heimspielen kassierte der Sport-Club gerade Mal zwei Pleiten. Lediglich vier Erstliga-Teams haben daheim mehr Punkte gesammelt als der SCF. RB steht hingegen mit fünf Siegen und sechs Niederlagen nur auf Rang 8 des Auswärts-Rankings.

Trotzdem sind die Gäste bei der Freiburg vs RB Leipzig Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,92 die Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren bezahlen die besten Buchmacher durchschnittliche Quoten von 4,05.

Freiburg vs RB Leipzig Prognose: Hält Freiburg RB auf Distanz?

Der Sport-Club spielt eine Saison für die Geschichtsbücher. Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 hatte Freiburg noch nie so viele Punkte auf dem Konto wie 2022/23 (56). Zudem spielten die Breisgauer schon zwölf Mal zu Null und erzielten die meisten Tore nach Standardsituationen (19). In den letzten elf Ligaspielen musste der SCF mit dem 0:1 daheim gegen die Bayern nur eine Niederlage hinnehmen.

So träumen die Männer von Coach Christian Streich von der ersten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Im Pokal-Halbfinale gegen Leipzig fehlte den Hausherren nach einer langen Saison allerdings die nötige Kraft. In der Defensive war Freiburg total überfordert. Gegen die aktuellen Top 5 der Tabelle verloren die Badener auch in der Bundesliga fünf der bisherigen sechs Spiele. Nur gegen Union gab es einen 4:1-Heimsieg.

Nach der Hinrunde war RB Leipzig als Dritter mit vier Punkten hinter Rang 1 noch klar auf Champions-League-Kurs. In der zweiten Saisonhälfte stehen die Bullen mit sieben Siegen, aber auch schon fünf Niederlagen nur auf Rang 7. Immer wieder hatten die Männer von Coach Marco Rose Probleme mit ihrer Chancenverwertung. Hier kommen die Sachsen nur auf 28 Prozent. Das ist der schwächste Wert aller Teams in den Top 10 der Bundesliga-Tabelle.

Mit Dani Olmo und Christopher Nkunku, die lange Zeit verletzt waren, bekam die Mannschaft hier nun aber viel Qualität zurück. Beide kamen beim 5:1-Sieg am Dienstag in Freiburg zusammen auf fünf Scorerpunkte. Bei der Balleroberung sind die Bullen mit einem Schnitt von 13,1 Sekunden ebenfalls stark. In dieser Statistik sind nur die Bayern schneller. In der Fremde tut sich Leipzig allerdings viel schwerer als daheim. Drei der vergangenen vier Bundesliga-Auswärtsspiele gingen verloren.

Freiburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:5 Leipzig (H), 1:0 Köln (A), 4:0 Schalke (H), 2:1 Bremen (A), 0:1 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 5:1 Freiburg (A), 1:0 Hoffenheim (H), 0:2 Leverkusen (A), 3:2 Augsburg (H), 1:0 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs RB Leipzig: 1:5 (H), 1:3 (A), 2:4 n.E. (H), 1:1 (A), 1:1 (H)

In 17 Duellen gegen Leipzig ging Freiburg erst viermal als Sieger vom Feld, bei acht Niederlagen. Der letzte Erfolg gegen RB glückte dem SCF am 9. Spieltag der Saison 2019/20 mit einem 2:1 daheim. Seit sechs Liga- und zwei Pokal-Duellen warten die Breisgauer auf einen Sieg gegen die Bullen. Alle seine drei Bundesliga-Siege gegen die Sachsen feierte der Sport-Club vor den eigenen Fans. Mehr Auswärtspleiten kassierte RB in seiner Bundesliga-Geschichte nur in Dortmund und München (je vier).

Unser Freiburg - RB Leipzig Tipp: Über 2,5 Tore

Wir entscheiden uns hier gegen einen Ergebnistipp. Die Hausherren werden sicher eine bessere Leistung auf den Platz bringen als am Dienstag. Ob das aber zu einem oder drei Punkten reicht, ist extrem ungewiss. Wir rechnen stattdessen mit einigen Toren. Die Bullen sind mit Olmo und Nkunku wieder deutlich treffsicherer und der SCF kommt in acht Heimspielen gegen RB bisher auch auf zwölf Treffer.