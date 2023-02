Freiburg - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Freiburg - Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Der Sport-Club trifft mindestens doppelt.

Der Trainerwechsel beim VfB Stuttgart hat noch nicht wirklich gefruchtet. Auch unter Bruno Labbadia gab es für die Schwaben noch keinen Sieg - zumindest nicht in der Bundesliga.

Am Samstag müssen sie beim Sport-Club Freiburg antreten, der in dem noch jungen Kalenderjahr schon ein paar mal auf den Deckel bekam - allerdings nur auswärts.

Zu Hause sind die Breisgauer auch im Jahr 2023 scheinbar eine Macht. Wir entscheiden uns für die Wette „Freiburg über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,82 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Stuttgart auf „Freiburg über 1,5 Tore“

Freiburg traf in fünf der letzten sechs Liga-Heimspiele mindestens doppelt.

Stuttgart kassierte in acht der neun Liga-Auswärtsspiele mindestens zwei Gegentore.

Freiburg gewann die letzten vier Duelle; drei von ihnen mit mindestens zwei eigenen Toren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Stuttgart Quoten Analyse:

Im Duell des Sechsten gegen den 16. der Tabelle - stolze 18 Punkte trennen die Kontrahenten voneinander - sehen die besten Buchmacher wenig überraschend die höher platzierten Freiburger in der Favoritenrolle. Für Wetten auf einen Heimdreier gibt es beachtliche Quoten von 1,85, die man hier fast schon anspielen muss.

Wer es mit den Schwaben hält, der erhält für einen entsprechenden Tipp auf einen Auswärtssieg Quoten bis 4,40. Tore auf beiden Seiten halten die Bookies angesichts von Quoten um 1,78 für wahrscheinlich, auch wenn bei den Schwaben mit Serhou Guirassy der beste Schütze verletzt ausfällt.

Freiburg vs Stuttgart Prognose: Sport-Club dominiert die Partie

Zweites Auswärtsspiel, zweite Packung - nach dem 0:6-Debakel in Wolfsburg im ersten Auswärtsmatch 2023 gab es auch am vergangenen Wochenende in Dortmund eine Abreibung, die mit 1:5 ähnlich schmerzhaft war. Mit dem 1:3 bei RB Leipzig hat Freiburg seine letzten drei Auswärtspartien mit 2:14 Toren verloren.

Zu Hause zeigt die Mannschaft von Trainer Christian Streich dagegen ein ganz anderes Gesicht. Daheim wurde nur das allererste Spiel gegen Dortmund mit 1:3 verloren. Seitdem ist der Sport-Club in acht aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen geblieben und hat sechs davon gewonnen.

Hinzu kommen sieben Punkte aus den drei Gruppenspielen in der Europa League sowie der Heimsieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen St. Pauli, sodass die Breisgauer mittlerweile seit zwölf Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen sind. Im Pokal erreichte der SCF übrigens unter der Woche das Viertelfinale - dank eines hart erarbeiteten 2:0-Erfolgs bei Zweitligist Sandhausen.

In zwölf der 13 Pflichtspiele auf heimischem Rasen in dieser Saison konnte der SCF treffen, zuletzt neunmal in Folge. In fünf der letzten sechs Heimpartien in der Bundesliga klingelte es mehr als nur einmal im gegnerischen Kasten. Als Sechster mit nur drei Punkten Rückstand auf den Dritten Dortmund hat der Sport-Club die Champions League sicher noch nicht abgeschrieben.

Freiburg - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:0 Sandhausen (Pokal, A), 1:5 Dortmund (BL, A), 3:1 Augsburg (BL, H), 1:1 Frankfurt (BL, H), 0:6 Wolfsburg (BL, A)

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 0:2 Bremen (BL, H), 2:1 Paderborn (Pokal, A), 1:2 RB Leipzig (BL, A), 2:2 Hoffenheim (BL, A), 1:1 Mainz (BL, H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Stuttgart: 1:0 (BL, A), 2:0 (BL, H), 3:2 (BL, A), 2:1 (BL, H), 0:1 (Pokal, A)

Mit dem VfB Stuttgart kommt nun ein Team in das Europa-Park-Stadion, gegen das man zuletzt gerne spielte. Von den letzten sieben direkten Duellen in der Bundesliga hat der Sport-Club keines verloren. Die letzten fünf dieser Begegnungen gewann Freiburg in Serie. Sechsmal in Folge hat der SCF mindestens doppelt gegen den VfB getroffen.

Dieser Lauf endete erst im Hinspiel der aktuellen Saison, als die Breisgauer im Ländle nur mit 1:0 gewannen. Stuttgart auf der anderen Seite blieb damit zum zweiten Mal in Folge gegen den Sport-Club ohne eigenes Tor. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass ein drittes Mal folgen wird, denn mit Serhou Guirassy fehlt der beste VfB-Stürmer.

Der Offensivmann aus Guinea, der bei seinen anderen drei Einsätzen in diesem Jahr stets traf, verletzte sich bei der 0:2-Heimpleite gegen Bremen am letzten Wochenende früh und wird mindestens vier Wochen ausfallen. Ohne Guirassy ging in der Folge nach vorne gar nichts. Damit wurde es auch im vierten Bundesligaspiel unter Labbadia nichts mit einem Sieg.

Trotz teilweise ansprechender Leistungen reichte es unter dem neuen, alten Trainer in vier Spielen zu nur zwei Punkten. Das späte 2:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Paderborn, als beide Tore nach der 86. Minute fielen, ist der einzige Pflichtspielsieg unter dem neuen Coach. In der Bundesliga steht der VfB mittlerweile auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Unser Freiburg - Stuttgart Tipp: „Freiburg über 1,5 Tore“

Der VfB Stuttgart ist in dieser Saison noch ohne Auswärtssieg. In neun Auswärtspartien gab es nur vier Remis und fünf Pleiten.

In acht der neun Auswärtsspiele der laufenden Bundesliga-Saison kassierte der VfB mindestens zwei Gegentore. Zuletzt war das in sieben aufeinanderfolgenden Auswärtspartien im Ligabetrieb der Fall. Bei den heimstarken Freiburgern erwarten wir ein ähnliches Szenario.