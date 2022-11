Freiburg - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten

Mit insgesamt 21 Toren gehören die Freiburger nicht unbedingt zu den offensivstärksten Teams. So haben sie die wenigsten Treffer von den Mannschaften auf den Rängen eins bis neun. Dennoch machen sie in der Regel ihr Tor. So trafen sie in elf ihrer letzten zwölf Pflichtspiele und zuletzt siebenmal in Serie.