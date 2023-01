Fulham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | Premier League 12.01.2023

30 dieser Duelle gab es in der Premier League und der CFC hat von diesen 19 gewonnen und nur in einem den Kürzeren gezogen. Die letzten sieben Vergleiche in Englands Beletage gingen alle an die Blauen, die keines der letzten 20 PL-Duelle verloren haben. In den letzten 15 Begegnungen in der Premier League kassierte Chelsea insgesamt nur sechs Gegentreffer und nie mehr als eines.