Fürth - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Fürth - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.02.2023 lautet: Wenn sich Fürth und Düsseldorf in der 2. Bundesliga gegenüberstehen, kann der jeweilige Gastgeber immer fest mit etwas Zählbarem rechnen. Das dürfte auch am 21. Spieltag der Saison 2022/23 so sein.

In der Paarung Fürth gegen Düsseldorf gab es für die Gäste bisher nicht viel zu holen. In 23 Zweitliga-Begegnungen der beiden Vereine nahm noch kein einziges Mal das Auswärtsteam alle drei Punkte mit nach Hause. Das Kleeblatt hätte sicher nichts dagegen, wenn diese Bilanz auch nach dem Duell am Samstag im Sportpark Ronhof Thomas Sommer weitergehen würde. Die Fortuna hofft aber auf ihren Trainer. Daniel Thioune hat als Coach keine seiner fünf Zweitliga-Partien gegen Fürth verloren und die beiden Gastspiele in Franken sogar jeweils gewonnen. Wir sehen aber die Hausherren leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,81 bei Bet-at-home die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance 1X“ & „Über 1,5 Tore“:

Fürth kassierte in dieser Saison erst eine Heimpleite

Düsseldorf hat nur 10 seiner 32 Punkte in der Fremde geholt

Die Fortuna ist in der 2. Liga noch ohne Sieg beim Kleeblatt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Düsseldorf liegt als Sechster fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz zurück. Fürth belegt den 11. Platz, hat aber gerade mal ein Polster von drei Punkten auf die Abstiegszone.

Da die Franken recht heimstark sind und die Fortuna sich in der Fremde schwerer tut, sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,47 die leichten Favoriten. Für einen Dreier der Gäste bekommen Sportwetten-Tipper Quoten im Schnitt von 2,91.

Fürth vs Düsseldorf Prognose: Baut Fürth die Heimserie aus?

Am Freitag in Karlsruhe sah alles nach einem Erfolg von Fürth aus. Die Gäste waren nach gut 20 Minuten in Führung gegangen und spielten zum etwa gleichen Zeitpunkt mit einem Mann mehr. Am Ende drehte der KSC das Spiel aber in Unterzahl in einen 2:1-Sieg.

Das Kleeblatt agierte ungewohnt fahrig und uninspiriert. Im Spiel nach vorne waren die Franken erschreckend harmlos und in der Defensive äußerst fehleranfällig. Am Ende war Trainer Alexander Zorniger bedient und sprach von der schlechtesten Leistung in seiner Amtszeit.

Dabei herrschte bei der SpVgg nach dem 1:0-Sieg in der Vorwoche im Derby gegen Nürnberg eine große Euphorie. So schwebt Fürth weiter in Abstiegsgefahr. In zehn Heimspielen setzte es nur eine Niederlage. Dafür sind ein Sieg und sechs Punkte aus zehn Gastspielen die schwächste Auswärts-Ausbeute der Liga.

Mit ihrem gut besetzten Kader gehört die Fortuna eigentlich zu den Top-Teams der 2. Bundesliga. Doch in dieser Saison muss Düsseldorf immer wieder bittere Rückschläge hinnehmen. Dazu gehörten in den vergangenen Wochen das 1:4 in der Liga in Paderborn oder das Aus im DFB-Pokal in Nürnberg. Auch im Heimspiel am Samstag gegen Sandhausen merkte man der Mannschaft die Verunsicherung an.

Die harm- und mutlosen Gäste waren immerhin ein dankbarer Aufbaugegner. Zudem stand die Thioune-Elf defensiv fast fehlerlos und wartete geduldig auf ein Erfolgserlebnis. Da die Chancenverwertung erneut mangelhaft war, wurde der große Aufwand von F95 lange Zeit nicht belohnt. Erst in der 85. Minute platzte der Knoten, am Ende hieß es 2:0. Will Düsseldorf im Aufstiegskampf mitmischen, muss jedoch eine Leistungssteigerung her.

Fürth - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:2 Karlsruhe (A), 1:0 Nürnberg (H), 1:2 Kiel (A), 1:4 Rostock (A), 3:0 Pendikspor (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:0 Sandhausen (H), 3:5 Nürnberg (A), 1:4 Paderborn (A), 3:2 Magdeburg (H), 1:5 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Düsseldorf: 2:2 (A), 3:2 (H), 3:3 (A), 1:1 (A), 3:1 (H)

Greuther Fürth ist seit acht Spielen gegen Düsseldorf ungeschlagen. Die letzten sechs Heimspiele gegen die Fortuna konnte das Kleeblatt allesamt für sich entscheiden. Der letzte Erfolg von F95 gegen die SpVgg war ein 1:0 daheim im Oktober 2015. Der einzige Auswärtssieg in Franken war ein 2:0 in der Bundesliga 2012.

Unser Fürth - Düsseldorf Tipp: „Doppelte Chance 1X“ & „Über 1,5 Tore“

Fürth ist nach der Pleite beim KSC in Überzahl auf Wiedergutmachung aus. Der Blick auf den direkten Vergleich gegen Düsseldorf lässt hoffen. Ich traue den eher auswärtsschwachen Gästen gegen recht heimstarke Franken nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürften erneut, wie so oft zwischen diesen beiden Vereinen, ein paar Tore fallen.