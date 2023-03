Fürth - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser Fürth - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.03.2023 lautet: Kann Coach Leitl bei seinem Ex-Verein den freien Fall der 96er stoppen? Das Duell verspricht auf jeden Fall Tore auf beiden Seiten.

Nach der Hinrunde war die Welt in Hannover noch in Ordnung. Die 96er standen nach einem großen Umbruch und mit dem neuen Trainer Stefan Leitl auf einem guten 5. Platz. Sogar der Relegationsrang 3 war noch in Reichweite.

Doch im Jahr 2023 bekommen die Niedersachsen bisher kein Bein auf die Erde. Aus den ersten fünf Partien der Rückrunde holte die Mannschaft nur einen Punkt. Nun geht es an den letzten zwölf Spieltagen der Saison nur noch darum, den freien Fall schnellstmöglich zu stoppen und das Jahr noch einigermaßen vernünftig zu Ende zu bringen.

Die nächste Chance für ein Ende der Negativserie bietet sich am Sonntag in Fürth. Hier setzen die Buchmacher aber eher auf die heimstarken Hausherren. Wir spielen am Ende die Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,68 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Fürth - Hannover auf „Beide Teams treffen“:

Fürth blieb in den letzten 22 Heimspielen in der 2. Liga nie ohne eigenen Treffer

Hannover konnte in den vergangenen 6 Partien nur einmal kein Tor schießen

In 17 von 19 Zweitliga-Duellen beider Vereine klingelte es auf beiden Seiten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Hannover Quoten Analyse:

Fürth steht in der Tabelle noch zwei Plätze und drei Punkte hinter dem kommenden Gegner. Da die Formkurve aber für das Kleeblatt spricht und die Franken jüngst auch sehr heimstark waren, sind die Hausherren bei der Fürth vs. Hannover Prognose die Favoriten.

Für einen Heim-Dreier gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,94. Auf der Gegenseite warten durchschnittliche Quoten von 3,84 für einen Erfolg der Gäste auf die Wettfreunde.

Fürth vs Hannover Prognose: Zeigt Fürth wieder sein Heim-Gesicht?

Die Richtung der SpVgg unter Coach Alexander Zorniger stimmt. Seit er übernommen hat, kletterte die Mannschaft vom letzten auf den 11. Tabellenplatz. Die Abstiegssorgen ist das Kleeblatt allerdings noch nicht los. Aus den ersten vier Spielen unter dem neuen Coach holten die Franken zehn von zwölf möglichen Punkten. Auch die Heimbilanz kann sich sehen lassen.

Seit acht Spielen im heimischen Sportpark sind die Grün-Weißen ungeschlagen. Die letzten vier Heimspiele wurden allesamt gewonnen. Dafür läuft es in der Fremde nicht mehr. Das 1:3 am vergangenen Samstag in Kaiserslautern war die dritte Pleite im dritten Auswärtsspiel des Jahres 2023. Insgesamt musste Fürth in elf Heimspielen dieser Saison nur eine einzige Pleite hinnehmen.

2023 ist Hannover nach einer guten Hinrunde etwas vom Weg abgekommen. Trainer Stefan Leitl wirkt selbst etwas ratlos, warum die Mannschaft aus den ersten fünf Spielen der Rückrunde nur einen einzigen Punkt geholt hat. Sicher leistet sich 96 zu viele Fehler. Auch die Leistungsträger stecken in einer Formkrise und können nicht die nötigen Führungsfiguren sein.

Das 1:2 gegen Magdeburg am vergangenen Spieltag war nach dem 1:3 gegen Kaiserslautern und dem 3:4 gegen Paderborn die dritte Heimniederlage in Serie. In der Fremde warten die Niedersachsen sogar schon seit sechs Partien auf einen Dreier. Der Trainer vermisst den unbedingten Willen, gewinnen zu wollen. An der Qualität seiner Mannschaft und des Kaders zweifelt der Coach nicht.

Fürth - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:3 Kaiserslautern (A), 2:1 Düsseldorf (H), 1:2 KSC (A), 1:0 Nürnberg (H), 1:2 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:2 Magdeburg (H), 1:1 Regensburg (A), 3:4 Paderborn (H), 0:2 St. Pauli (A), 1:3 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Hannover: 1:2 (A), 2:2 (A), 4:1 (H), 1:3 (H), 1:1 (A)

Für Hannover-Coach Stefan Leitl ist das Spiel gegen Fürth etwas Besonderes. Von Februar 2019 bis Juni 2022 war Leitl Trainer beim Kleeblatt und führte den Verein in die Bundesliga.

Nun trifft er erstmals seit dem Wechsel nach Niedersachsen auf seinen Ex-Verein. Grundsätzlich tun sich die Franken gegen die 96er schwer. Von 21 Duellen konnte die SpVgg nur vier siegreich gestalten.

Unser Fürth - Hannover Tipp: „Beide Teams treffen“

Schaut man auf die Formkurve und die Heimstärke von Fürth, sind die Hausherren am Sonntag zurecht die Favoriten. Doch die 96er dürfen beim Blick auf den direkten Vergleich hoffen.

Auch Leitl ist in seiner Trainerkarriere gegen das Kleeblatt nach fünf Duellen noch ungeschlagen. Am Ende scheint ein enges Spiel mit Toren auf beiden Seiten am wahrscheinlichsten.