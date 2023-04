Fürth - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2023

Unser Fürth - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.04.2023 lautet: Der FC Heidenheim hat einen Platz unter den Top 3 so gut wie sicher. Um Platz 2 zu behaupten, müssen die Schwaben allerdings auch beim Kleeblatt punkten.

In der 2. Bundesliga haben sich nach 29 von 34 Spieltagen die Top 3 herauskristallisiert, welche die Aufstiegsplätze unter sich ausmachen. Zwischen Platz 3 und 4 ist nämlich eine Lücke von neun Punkten entstanden. Darmstadt steht mit vier Punkten Vorsprung auf Platz 1 da. Dahinter folgen Heidenheim (57) und der HSV (56) nur durch einen Zähler voneinander getrennt. Damit der FCH nicht wie in der Spielzeit 2019/20 in die Relegation muss, müssen die Brenzstädter an den letzten fünf Spieltagen mindestens genauso viele Punkte holen wie die Rothosen aus der Hansestadt. Die Aufgabe am Freitag in Fürth scheint machbar. Die Buchmacher können sich bei dieser Partie aber auf keinen Favoriten einigen. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,62 bei Winamax für die Wette „Doppelte Chance X2 und Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Heidenheim auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Fürth konnte nur eines von 7 Heimspielen gegen den FCH gewinnen

In 7 Heimspielen gegen Heidenheim erzielte das Kleeblatt lediglich ein Tor

Der Verein von der Ostalb hat die zweitbeste Defensive der 2. Bundesliga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich ins gesicherte Mittelfeld gespielt. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt inzwischen acht Zähler. Daheim hat das Kleeblatt in dieser Saison in 14 Partien nur eine Niederlage kassiert.

Aus diesem Grund gehen die Buchmacher bei der Fürth vs Heidenheim Prognose auch von einem Duell auf Augenhöhe aus. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Schnitt von 2,66. Ein Erfolg der Gäste wird von den besten Buchmachern allerdings auch nur mit durchschnittlichen Quoten von 2,70 belohnt.

Fürth vs Heidenheim Prognose: Kann die heimstarke SpVgg den FCH ärgern?

Als Alexander Zorniger die SpVgg übernahm, belegte der Verein mit nur zehn Punkten aus 13 Spielen den letzten Tabellenplatz. Fünf Spieltage vor Schluss steht die Mannschaft kurz vor der Rettung, auch wenn noch 15 Punkte vergeben werden und Greuther Fürth noch gegen die Top 3 der Liga ran muss. Die gute Ausgangslage haben die Mittelfranken vor allem ihrer Heimbilanz zu verdanken. Seit elf Spielen im Sportpark Ronhof Thomas Sommer sind die Grün-Weißen ungeschlagen.

In der Fremde läuft aber nicht viel zusammen. Das 0:2 am Wochenende in Rostock war die zehnte Auswärtspleite im 15. Versuch. Der Coach bemängelte bei seinem Team vor allem die fehlende Zweikampfbereitschaft, Intensität und Schärfe. Auch bei Tempo und Präsenz war extrem viel Luft nach oben. Zorniger sprach von der schlechtesten Leistung in diesem Kalenderjahr.

Heidenheim hat jetzt schon 57 Punkte gesammelt. So viele Zähler hatte der Verein in der 2. Liga noch nie. Mit plus 28 hat der FCH auch mittlerweile die klar beste Tordifferenz. Vor allem in der heimischen Voith-Arena sind die Männer von Trainer Frank Schmidt mit elf Siegen, drei Remis und einer Pleite bei 40:16 Toren bärenstark. Damit sind die Schwaben das beste Heimteam in der 2. Bundesliga. Die erste Heimpleite am 27. Spieltag gegen St. Pauli (0:1) haben die Brenzstädter gut verkraftet.

Auf ein 3:0 in Hannover folgte am Wochenende ein 3:0 daheim gegen Holstein Kiel. Die Mannschaft bleibt bescheiden und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Zudem sind Spieler und Verantwortliche weiterhin selbstkritisch. Nach einer frühen Führung hatten die Hausherren wenig Zugriff und konnten den Gegner nicht mehr unter Druck setzen. Dafür verteidigten die Gastgeber die letzten 20 Meter vor dem eigenen Tor extrem stabil und sicher.

Fürth - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:2 Rostock (A), 2:1 Regensburg (H), 2:0 Sandhausen (A), 2:3 Paderborn (A), 1:1 Eintracht Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 3:0 Holstein Kiel (H), 3:0 Hannover 96 (A), 0:1 St. Pauli (H), 2:2 Kaiserslautern (A), 0:2 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Heidenheim: 1:3 (A), 1:0 (A), 0:1 (H), 0:0 (H), 0:1 (A)

In den Statistiken finden sich 15 Zweitliga-Duelle zwischen der SpVgg und dem FCH. Mit sieben Siegen zu vier Niederlagen hat der Verein von der Ostalb die Nase vorne. Das Kleeblatt konnte dabei drei der vier Erfolge in Heidenheim feiern. Die Bilanz in Mittelfranken nach sieben Heimspielen steht aus Sicht der Hausherren bei einem Heimsieg, drei Remis und drei Heimpleiten sowie 1:5 Toren. Den einzigen Heim-Dreier holte Greuther Fürth am 17. Spieltag der Saison 2017/18 mit einem 1:0. Das Hinspiel in der laufenden Saison in der Voith-Arena entschieden die Schwaben mit 3:1 für sich.

Unser Fürth - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Fürth ist sehr heimstark. Doch das Kleeblatt ist nur graues Mittelmaß, während die Heidenheimer auf einem direkten Aufstiegsplatz stehen. Heidenheim kassierte in den vergangenen zehn Spielen gerade mal eine Niederlage. Zudem spricht der direkte Vergleich, vor allem in Mittelfranken, klar für den FCH. Am Ende trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu. Wie immer bei diesem Duell dürften auch dieses Mal nicht allzu viele Treffer fallen.