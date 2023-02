Fürth - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Fürth - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 04.02.2023 lautet: Im Frankenderby ist ordentlich Druck auf dem Kessel, denn für die beiden Teams kommen die Abstiegsränge immer näher. Mit Alexander Zorniger an der Seitenlinie sehen wir die Gastgeber leicht favorisiert. Sicherer erscheint uns jedoch der Weg der doppelten Chance.

In einer engen Partie setzen wir auf Sieg der Gastgeber oder Unentschieden und unter 2,5 Tore im Spiel. Betway bietet dafür eine Quote von 2,40.

Darum tippen wir bei Fürth vs Nürnberg auf „Doppelte Chance (1/x) und Unter 2,5 Tore“:

Fürth vs Nürnberg Quoten Analyse:

Zwei Teams aus der unteren Tabellenregion spielen um wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Der Zusatz - es ist ein Derby! Für die Buchmacher geht die Spielvereinigung mit Quoten von rund 2,05 als Favorit in diese Begegnung.

Der Club erzielte in seinen letzten drei Auswärtsspielen nur zwei Treffer. Nachdem es zum Auftakt in die Rückrunde zu keinem eigenen Tor reichte, bewerten die Bookies einen Auswärtssieg mit Wettquoten von etwa 3,40.

Auf Seiten der Kleeblätter fruchtete die Einstellung von Zorniger etwas mehr, allerdings empfehlen wir euch in diesem Derby von einer klassischen Drei-Weg-Wette abzusehen. Eine Wette mit einer doppelten Chance oder wenigen Treffern wirkt im Hinblick auf die bisherige Saison sinnvoller.

Fürth vs Nürnberg Prognose: „Unter Zorniger stimmt die Richtung“

Alexander Zorniger trägt seit fünf Pflichtspielen die Verantwortung in Fürth. Seine Bilanz: Durchschnittlich 2,00 Punkte pro Begegnung, sprich zehn Punkte aus fünf Partien.

Für die Gäste aus Nürnberg hat Coach Weinzierl seit acht Begegnungen die Hand am Steuer. In diesem Zeitraum steht der Club bei durchschnittlich 1,1 Punkten pro Begegnung.

In einem scheinen sich beide Hauptübungsleiter auf jeden Fall einig zu sein: Die hohe Relevanz einer stabilen Defensive. Der FCN hielt seine Gegner unter Weinzierl zu 75 Prozent bei maximal einem Gegentreffer. Zorniger und seine Mannschaft kommen auf eine Rate von 80 Prozent. Viele Tore sollten wir in diesem Vergleich nicht erwarten.

Offensiv ist der Output nämlich ebenso ausbaufähig. Die Gastgeber beendeten mit ihrem neuen Coach vier von fünf Begegnungen mit unter 2,5 Toren im Spiel, während die Partien der Gäste mit ihrem Trainer in fünf von acht Auftritten weniger als 2,5 Treffer enthielten.

Fürth - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Wenn die Fürther Anhänger die jüngste Heimbilanz gegen den Club rausholen, macht sich ein Lächeln in ihren Gesichtern breit, denn es dürfte Hoffnung entstehen. Die Spielvereinigung verlor nur eines der letzten sechs Heimspiele gegen den Nürnberg.

Darüber hinaus kann sich die Bilanz im eigenen Sportpark Ronhof | Thomas Sommer sehen lassen. Fürth blieb in acht von neun Heimspielen der aktuellen Saison ungeschlagen!

Nehmen wir uns die Bilanz der Gäste unter Weinzierl genauer vor, ergibt sich folgendes Bild: 62,5 Prozent der Spiele mit dem neuen Trainer endeten mit unter 2,5 Toren, auswärts liegt die Quote sogar bei 100 Prozent!

Außerdem ist die Bilanz im Hinblick auf eine Wette mit doppelter Chance sehr hilfreich. Nürnberg gewann nur 25 Prozent der Ligaspiele unter Weinzierl. Sein Gegenüber verließ das Feld in vier von fünf Fällen ohne eine Niederlage!

Unser Fürth - Nürnberg Tipp: „Sieg Fürth oder Remis und Unter 2,5 Tore“

In der Tabelle liegen beide Mannschaften nur einen Punkt auseinander und befinden sich mitten im Abstiegskampf.

Allerdings blieb Fürth unter Zorniger in vier von fünf Spielen ungeschlagen, während der Club mit Weinzierl an der Seitenlinie nur zwei von acht Spielen gewinnen konnte. Des Weiteren zeigen drei der letzten fünf direkten Duelle eine Partie mit weniger als 2,5 Toren an.