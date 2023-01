Gabriel Clemens - Michael Smith Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts WM Wette | Geht der “Gaga”-Wahnsinn im Ally Pally weiter?

Unser Gabriel Clemens vs Michael Smith Tipp zum Darts WM Match am 02.01.2022 lautet: Eigentlich ist Gabriel Clemens in seinem Halbfinal-Match gegen Michael Smith erneut der klare Außenseiter. Doch bei dieser Weltmeisterschaft ist alles möglich. Warum sollte „Gaga“ nicht ins Endspiel einziehen?