Gary Anderson - Madars Razma Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2022

Am Donnerstag steigt der zweifache Weltmeister Gary Anderson in die PDC Darts Weltmeisterschaft 2023 ein. Der Schotte fühlt sich im Alexandra Palace von London immer besonders wohl. Nach einem schwachen Jahr 2023 wird er das gute Gefühl in seinem „Wohnzimmer“ auch brauchen. Schon die Aufgabe in Runde 2 gegen den Letten Madars Razma könnte eine harte Nuss werden. Am Ende dürfte sich der „Flying Scotsman“ aber durchsetzen. Die Erfahrung und der „Heimvorteil“ sprechen für den Favoriten. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 1.53 bei Bet365 für die Wette „Sieg Anderson & Meiste 180er Anderson“. Für die Tippabgabe bietet sich natürlich auch die bequeme Bet365 App an.