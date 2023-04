Gent - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Unser Gent - West Ham Tipp zum Conference League Spiel am 13.04.2023 lautet: Bisher hat sich der englische Vertreter aus London in diesem Wettbewerb nichts zu Schulden kommen lassen. In Belgien nehmen die Gäste den neunten Conference-League-Sieg in Serie ins Visier.

Bis auf den AC Florenz (+17) kann kein Team der Conference League eine bessere Tordifferenz als „The Irons“ vorweisen (+15). In diesem Wettbewerb feierte die Mannschaft von David Moyes ausschließlich Siege. Wir erwarten eine Fortsetzung dieser beeindruckenden Serie und setzen auf einen erneuten Erfolg der Gäste zu einer Quote von 2,10 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Gent vs West Ham auf „Sieg West Ham“:

West Ham gewann in der Conference League alle 8 Spiele.

Der belgische Gastgeber konnte nur 4 seiner 10 Partien in diesem Wettbewerb gewinnen.

Zuletzt blieben die Hammers in der Conference League in 4 Partien in Folge ohne Gegentor (10:0 Tore).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gent vs West Ham Quoten Analyse:

„De Buffalo‘s“ sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Dabei nutzen sie vor allem ihre Stärken in der Offensive. Setzt ihr auf einen überraschenden Heimsieg der Belgier, könnt ihr Wettquoten zwischen 3,30 und 3,50 einsammeln.

Auf ein Einverständnis des englischen Vertreters braucht ihr dabei nicht zu hoffen. West Ham rangiert im unteren Drittel der Premier League, was für die guten Ergebnisse in der Conference League kein Hindernis ist.

Trainer David Moyes glitt mit seiner Mannschaft zu acht Siegen aus acht Spielen und nimmt in Belgien erneut die Favoritenrolle ein. Ein weiterer Auswärtssieg der Londoner wird mit Quoten von 2,05 bis 2,15 überraschend hoch bewertet.

Gent vs West Ham Prognose: „Anderer Wettbewerb, andere Kräfteverhältnisse“

Auf nationaler Ebene stecken die Hammers noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Mit nur 30 Punkten aus den ersten 29 Spieltagen beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge lediglich drei Zähler.

International prägen die Hammers eine völlig andere Geschichte. Die Irons stehen bei acht Siegen aus acht Spielen und haben nach dem AC Florenz (+17) das zweitbeste Torverhältnis im gesamten Wettbewerb (+15).

Was sich bereits im Ligavergleich andeutet, kommt in der Conference League zur vollen Entfaltung: Die Defensive der Gäste ist äußerst schwer zu knacken. Zuletzt hielt West Ham in vier Conference-League-Spielen in Folge die Null - selbst brachte der abstiegsgefährdete Verein aus der Premier League zehn Bälle im gegnerischen Tor unter.

Bereits im englischen Oberhaus halten die Hammers ihre Kontrahenten bei 1,3 Toren pro Partie, womit sie unter den acht besten Mannschaften der Premiere League rangieren. In den vergangenen Wochen stieg die Formkurve der Irons - zuletzt sorgten die Profis der Londoner für drei Siege aus vier Pflichtspielen.

Jeder dieser Erfolge konnte ohne Gegentreffer gefeiert werden. Dementsprechend sollte die Hintermannschaft von West Ham in der Lage sein, die gefährlichen Stürmer der Belgier in Schach zu halten.

Gent - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gent: 1:1 Union Gilloise (H), 5:0 Seraing (A), 3:0 Eupen (H), 4:1 Basaksehir (A), 6:2 Zulte (A).

Letzte 5 Spiele West Ham: 1:0 Fulham (A), 1:5 Newcastle (H), 1:0 Southampton (H), 4:0 AEK Larnaca (H), 1:1 Aston Villa (H).

Letzte Spiele Gent vs. West Ham: 1:1 (A, 1964/65), 0:1 (H, 1964/65)

Zwei magere Siege reichten Trainer Hein Vanhaezebrouck und seiner Mannschaft in der Gruppenphase, um sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Dort setzten sie sich nach Elfmeterschießen gegen Qarabag FK durch.

Im folgenden Achtelfinale geschah Historisches: Grift Orban erzielte in 3:25 Minuten den schnellsten Hattrick der Europacup-Geschichte und sorgte für das Weiterkommen gegen Basaksehir. Der 4:1-Erfolg im Rückspiel war erst der vierte Sieg im zehnten Spiel der Conference League.

Aktuell sind die Gastgeber seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und haben in Hugo Cuypers einen Angreifer im Kader, der in der heimischen Liga 19 Treffer nach 31 Spieltagen auf dem Konto hat.

Trotzdem nehmen die Gantoise im Quotenvergleich der Buchmacher nur eine Außenseiterrolle ein. Individuell sind die Belgier dem englischen Vertreter klar unterlegen und die bisherigen Ergebnisse in der Conference League lassen Zweifel an der Stärke der Gastgeber aufkommen (4 Siege, 3 Remis, 3 Niederlagen).

Unser Gent - West Ham Tipp: Sieg West Ham

Die Conference League ist für den englischen Vertreter eine willkommene Ablenkung zum Abstiegskampf der Premier League. Bisher zeigten die Hammers keine Schwäche und spielten sich zuletzt mit drei Siegen aus vier Pflichtspielen in Form. Gent verpasste am Wochenende einen Sieg in der Liga und bekam international bereits mehrfach die Leviten gelesen.