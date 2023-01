Girona - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Girona - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 28.01.2023 lautet: Im katalanischen Derby geht es heiß her. Barca ist der klare Favorit und wird sich dementsprechend durchsetzen.

Gute Quoten im Tipp! Trotz lediglich einer Niederlage bietet der Buchmacher gute Quoten für einen Sieg von Lewandowski und Co an. Wir erwarten daher einen Sieg des Tabellenführers und haben dafür bei Bet-at-home Quote von über 1,50 gefunden.