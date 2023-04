Girona - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 25.04.2023

Unser Girona - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 25.04.2023 lautet: Der beste Angriff der Liga reist zum Aufsteiger nach Girona. Nach drei Siegen aus den vorherigen vier Heimspielen fordern die Hausherren die höchste Konzentration von Real Madrid.

Real machte am Wochenende typische Real-Dinge: Die Königlichen zeigten beim 2:0-Erfolg gegen Celta Vigo gleich mehrere Stärken und gewannen letztlich souverän. Der Aufsteiger aus Girona bringt eine hochwertige Offensive aufs Feld, mit der man die Defensive der Madrilenen auf den Prüfstand stellen will. Diese präsentierte sich zuletzt jedoch bärenstark. Wir setzen auf einen Favoritensieg der Gäste sowie über 1,5 Tore im Spiel. Betano liefert die entsprechende Quote von 1,78.

Darum tippen wir bei Girona vs Real Madrid auf „Sieg Real & Über 1,5 Tore“:

Real erzielte im Schnitt bisher 1,80 Tore pro Auswärtsspiel - Heimspiele der Blanquivermells enden mit durchschnittlich 3,07 Toren.

Zuletzt gewann Real 4 Pflichtspiele in Folge - jeweils mit 2:0.

Girona gewann nur 2 der vergangenen 7 Liga-Partien.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Girona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Gerne treten die Gastgeber in ihrem Montilivi an. Bisher sammelte der Aufsteiger 27 Punkte im eigenen Stadion und rangiert auf dem fünften Platz der Heimtabelle. Überrumpelt die hervorragende Offensive der Hausherren den Favoriten aus Madrid, warten Quoten bis zu 6,00 auf euch.

Allzu einfach wird das nicht. Die Elf von Carlo Ancelotti zeigte sich in den vergangenen Wochen in guter Verfassung und gewann zuletzt vier Pflichtspiele in Folge ohne Gegentor. Macht der Tabellenzweite die fünf Siege voll, könnt ihr euch bei den Bookies mit deutscher Lizenz auf Quoten von maximal 1,57 einstellen.

Girona vs Real Madrid Prognose: „Der Angriff von Real ist zu stark“

Das Weiße Ballett hat die Meisterschaft bereits abgehakt. Jetzt soll Rang zwei auf jeden Fall verteidigt werden, besonders da die Rojiblancos ihr erster Verfolger sind. Dabei kann Real auf mehrere Stärken vertrauen.

An erster Stelle steht der Angriff! Die Königlichen erzielten die meisten Treffer der Liga (63) und sorgten selbst in der Ferne für 1,80 Treffer pro Auswärtsspiel. Darüber hinaus sind die ruhenden Bälle der Galaktischen das Gefährlichste, was La Liga zu bieten hat.

Vergangenes Wochenende köpfte Eder Militao nach einer Ecke zum 2:0-Endstand gegen Celta Vigo ein. Es war das elfte Tor nach einem Standard - die meisten der Liga. In erster Linie ist der wuchtige Innenverteidiger auf der anderen Seite des Feldes zu finden und sorgte zuletzt mit seinen Abwehr-Kollegen für vier Pflichtspiele in Serie ohne Gegentor.

Über die gesamte Saison gesehen, beendeten die Hauptstädter 40 Prozent ihrer Spiele ohne Gegentor. Auswärts verhinderte Thibaut Courtois in 47 Prozent der Partien einen Gegentreffer.

Real entschied drei seiner vier vergangenen Ligaspiele für sich. Auswärts behielt der Tabellenzweite in drei von vier Partien eine weiße Weste.

Girona - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Girona: 0:1 Valladolid (A), 2:0 Elche (H), 0:0 Barcelona (A), 2:1 Espanyol (H), 2:2 Vallecano (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Celta Vigo (H), 2:0 Chelsea (A), 2:0 Cadiz (A), 2:0 Chelsea (H), 2:3 Villarreal (H).

Letzte 5 Spiele Girona vs. Real Madrid: 1:1 (A), 2:1 (A), 1:3 (H), 2:4 (A), 1:4 (H)

Als Aufsteiger machen die Gironistas ihre Sache äußerst gut. Die Elf von Trainer Michel erzielte bereits 44 Treffer - nur Barcelona, Real Madrid und Atletico jubelten häufiger. In der Heimtabelle rangieren die Blanquivermells auf Platz 5, ebenso wie in der Rangliste der zweiten Saisonhälfte.

Zuletzt gewannen die Hausherren drei von vier Spielen im eigenen Stadion. Erweitern wir den Blick, fällt die Bilanz der vergangenen Wochen deutlich wechselhafter aus. Girona steht bei zwei Siegen aus den vergangenen sieben Ligaspielen.

Im ersten Jahr nach dem Aufstieg befinden sich die Albirrojos im Liga-Mittelfeld. Ihr Angriff wäre bereit für mehr, doch defensiv offenbarte das Team einige Lücken. Die Michel-Elf fing sich aus dem Spiel heraus 32 Gegentreffer - Platz 16 im Ligavergleich.

Ihre produktive Offensive und die anfällige Abwehrreihe erklären, warum in 67 Prozent der Heimspiele der Blanquivermells beide Teams treffen. Durchschnittlich fallen im Montilivi 3,07 Tore pro Spiel.

Unser Girona - Real Madrid Tipp: Sieg Real & Über 1,5 Tore

Real hat in den vergangenen Wochen von einer organisierten und individuell gut besetzten Abwehr profitiert, die in der Lage ist, den Angriff der Hausherren zu limitieren. Es ist einer der Gründe, weshalb wir uns mit einem Zusatz von „Über 1,5 Toren“ etwas zurückhalten. Ein Sieg von Real ist im Hinblick auf die Form der vergangenen Wochen und der Serie von vier Dreiern in Folge eine logische Wahl.