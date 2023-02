Gladbach - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Am Dienstag siegten die Bayern noch auf der großen Fußball-Bühne Champions League mit 1:0 bei der Millionen-Truppe von Paris St. Germain. Am Samstag steht nun wieder der graue Ligaalltag an. Allerdings geht es für die Münchner gegen den Angstgegner Borussia Mönchengladbach. Seit vier Pflichtspielen sind die Fohlen ohne Niederlage gegen den Rekordmeister. Im Kalenderjahr 2023 haben die Gladbacher bisher aber nicht wirklich viel Angst und Schrecken verbreitet. Was erwartet die Elf von Trainer Julian Nagelsmann am Samstag im Borussia-Park? Die Buchmacher schlagen sich klar auf die Seite des Tabellenführers. Wir spielen mit einer Quote von 1,74 bei NEObet die Wette „Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bayern auf „Über 3,5 Tore“:

In den letzten 7 Heimspielen von Gladbach fielen insgesamt 29 Treffer

Mit 28 Toren in 10 Gastspielen haben die Bayern die mit Abstand beste Auswärts-Offensive der Liga

In den jüngsten 12 Vergleichen fielen im Schnitt 3,9 Tore pro Partie

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Bayern Quoten Analyse:

Die Bayern stehen seit dem 13. Spieltag an der Tabellenspitze und sind das beste Auswärtsteam der Liga. Die Gladbacher sind dagegen in dieser Saison nur graues Mittelmaß.

So ist auch die Einschätzung der Buchmacher bei der Gladbach vs Bayern Prognose keine große Überraschung. Für einen Erfolg der Gäste gibt es nur Quoten im Schnitt von 1,40. Ein Heimsieg wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 6,89 bezahlt.

Gladbach vs Bayern Prognose: Gerät Farke weiter unter Druck?

Die Amtszeit von Trainer Daniel Farke in Gladbach hatte mit nur einer Niederlage an den ersten sieben Spieltagen eigentlich ganz ordentlich begonnen. Inzwischen droht der Verein, der eigentlich ums internationale Geschäft mitspielen wollte, im grauen Mittelmaß zu versinken. Die Fohlen entschieden nur drei der letzten zehn Ligaspiele für sich. Das 4:1 in Hoffenheim zum Auftakt der Rückrunde war der einzige Dreier im Jahr 2023.

Besonders bitter war das 1:4 am vergangenen Wochenende bei Abstiegskandidat Hertha BSC. Hier waren die Gäste sogar in Führung gegangen, verloren Mitte des ersten Durchgangs aber komplett den Faden und agierten erschreckend passiv. Am Ende fehlte auch das ganz große Aufbäumen. Aktuell hat die Borussia neun Punkte Rückstand auf den ersten Europapokalplatz.

Mit drei Unentschieden kam der FC Bayern nicht gut ins neue Jahr und ließ damit zu, dass die Konkurrenz in der Liga immer näher rückte. Mit vier Siegen aus den vergangenen vier Spielen scheint der Rekordmeister inzwischen wieder in der Spur. Immer wieder lässt die Mannschaft aber noch wichtige Dinge vermissen. So fehlten im Heimspiel gegen Bochum die Entschlossenheit, der Schwung und die Ideen.

Gegen Paris am Dienstag wirkten die Münchner nicht gefestigt genug und gaben den Sieg fast noch her. Trotzdem ist die Mannschaft nur schwer zu schlagen. In 31 Pflichtspielen setzte es bei 23 Siegen und sieben Remis nur eine Niederlage (am 7. Spieltag gegen Augsburg). So wenige Niederlagen gab es zuletzt vor sechs Jahren unter Carlo Ancelotti.

Gladbach - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:4 Hertha (A), 0:0 Schalke (H), 4:1 Hoffenheim (A), 0:1 Augsburg (A), 2:3 Leverkusen

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 PSG (A), 3:0 Bochum (H), 4:2 Wolfsburg (A), 4:0 Mainz (A), 1:1 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Bayern: 1:1 (A), 2:1 (H), 5:0 (H), 1:1 (H), 0:6 (A)

Seit Sommer 2011 hat Gladbach 32 Punkte gegen die Bayern geholt. Kein anderer Klub kommt gegen den Rekordmeister auch nur annähernd auf so eine Ausbeute (maximal 19 Zähler). Die Fohlen haben drei der letzten vier Heimspiele gegen den FCB gewonnen. Auch FCB-Coach Julian Nagelsmann ist in vier Duellen gegen die Borussia noch ohne Sieg. Schaut man auf die vergangenen 12 Pflichtspiel-Duelle, fielen im Schnitt 3,9 Tore pro Partie. Zudem zappelte in sieben der letzten acht Liga-Vergleiche der Ball auf beiden Seiten im Netz.

Unser Gladbach - Bayern Tipp: Über 3,5 Tore

30 Tage nach seinem Wechsel kehrt Yann Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Im Hinspiel wehrte der Schweizer beim 1:1 noch 19 Torschüsse der Bayern ab und stellte damit einen historischen Rekord auf. Dieses Mal steht der Keeper bei den Münchnern im Tor. Nach den Leistungen der vergangenen Wochen fällt es schwer, auf die Fohlen zu setzen. Am Ende gehen wir aber auf Nummer sicher und rechnen mit vielen Toren. Denn die Gladbacher sind einfach der Angstgegner des FCB.