Gladbach - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Gladbach - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: Für die Gladbacher ist die Saison mit acht Punkten Polster auf Platz 16 eigentlich gelaufen. Im Heimspiel gegen Bochum kann man lediglich Tore auf beiden Seiten erwarten.

Die erste Saison unter Coach Daniel Farke hat man sich in Gladbach ganz anders vorgestellt. An den letzten neun Spieltagen gelang der Mannschaft nur noch ein einziger Sieg. In der Jahrestabelle 2023 liegt Gladbach sogar auf dem Relegationsplatz 16. Nur Hoffenheim (11) und Hertha (8) sammelten aus den letzten 15 Spielen weniger Punkte als die Fohlen (14). Von der anfänglichen Aufbruchstimmung unter dem neuen Trainer ist nichts mehr übrig. Wie kriegen die Männer vom Niederrhein die Saison noch zu Ende? Eine erste Antwort könnte das Heimspiel am Samstag gegen Bochum liefern. Die Wettquoten sprechen sich recht klar für die Hausherren aus. Wir entscheiden uns am Ende aber mit einer Quote von 1,53 bei Happybet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bochum auf „Beide Teams treffen“:

In den vergangenen 25 Liga-Heimspielen blieben die Fohlen lediglich 4 Mal ohne eigenen Treffer

Nur in einem der letzten 21 Duelle gegen Gladbach konnte Bochum kein Tor schießen

Gegen keinen anderen Gegner hat der VfL so viele Treffer geschossen wie gegen die Fohlen (90)

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Bochum Quoten Analyse:

Bochum ist durch das Remis am vergangenen Spieltag wieder auf den Relegationsplatz abgerutscht. Das rettende Ufer verpasst der VfL aber nur ganz knapp durch das schlechtere Torverhältnis. Die Gladbacher liegen sechs Plätze und acht Punkte vor dem kommenden Gegner. In der Jahrestabelle steht der Ruhrverein sogar einen Punkt (15) vor den Fohlen (14).

Bei der Gladbach vs Bochum Prognose sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 3,90 aus Sicht der Buchmacher für Fußball-Wetten die Außenseiter. Für einen Erfolg der Hausherren werden durchschnittliche Quoten von 1,90 bezahlt.

Gladbach vs Bochum Prognose: Kann sich Gladbach auf die gute Heimbilanz verlassen?

Am Wochenende kassierte Gladbach nach einer sehr leblosen ersten Hälfte eine verdiente 1:2-Pleite beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Der Coach nahm seine Mannschaft nach dem Spiel trotzdem in Schutz und wollte Einstellung, Mentalität sowie den Willen in keiner Weise kritisieren. Doch in vielen Bereichen haben die Fohlen im Vergleich zur Vorsaison überhaupt keine Fortschritte, sondern eher Rückschritte gemacht. Der Verein taumelt dem Saisonende entgegen.

Die Borussia gehört bei Statistiken wie der Laufleistung, den Sprints, den intensiven Läufen und den gelaufenen Kilometern zu den schlechtesten zwei Teams der Bundesliga. Seit dem furiosen 3:0 gegen Leipzig am 7. Spieltag ging es steil bergab. Aus den 23 Partien seitdem holten die Männer vom Niederrhein nur 24 Punkte. Nach einer Führung hat Mönchengladbach schon 16 Zähler liegen gelassen. Das ist der drittschwächste Wert ligaweit. Neun der letzten elf Punkte holte die Mannschaft immerhin im eigenen Stadion.

Bochum ist schon seit fünf Ligapartien ohne Sieg. Trotzdem werfen die Männer von Coach Thomas Letsch fast immer viel Leidenschaft und Wille in den Ring. So trotzte man am Freitag im Heimspiel dem BVB ein 1:1 ab. Zudem hat der VfL, der diesmal auch von einer gravierenden Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams profitierte, immer wieder mal auch das nötige Spielglück.

Die Auswärtsbilanz konnten die Blau-Weißen auch etwas aufpolieren. Der Ruhrverein blieb erstmals seit dem Aufstieg 2021 drei Bundesliga-Gastspiele in Folge ungeschlagen. Dennoch hat nur die Hertha (5) weniger Auswärtspunkte geholt als der VfL (8). Zudem stellt Bochum mit 67 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga. So schwebt die Mannschaft immer noch in großer Abstiegsgefahr. Nach dem Spiel gegen Gladbach geht es noch gegen Augsburg (H), die Hertha (A) und Leverkusen (H).

Gladbach - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:2 Stuttgart (A), 0:1 Union Berlin (H), 1:1 Frankfurt (A), 2:0 Wolfsburg (H), 0:0 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 BVB (H), 1:5 Wolfsburg (H), 1:1 Union Berlin (A), 2:3 Stuttgart (H), 1:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Bochum: 1:2 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 1:4 (H), 2:5 (A)

Von den letzten 18 Erstliga-Duellen gegen Bochum konnte Mönchengladbach nur zwei gewinnen, bei 9 Niederlagen. Auch am Niederrhein entschieden die Fohlen mit dem 2:1 am 10. Spieltag der letzten Saison nur eines der jüngsten acht Bundesliga-Heimspiele gegen den VfL für sich. In Gladbach erzielten die Blau-Weißen ihre meisten Auswärtstore (43). Bei der Borussia feierte der Ruhrverein auch seine meisten Erstliga-Auswärtssiege (6). Das Hinspiel in dieser Saison ging ebenfalls mit 2:1 an der Castroper Straße an die Hausherren.

Unser Gladbach - Bochum Tipp: Beide Teams treffen

In der aktuellen Form fällt es schwer, auf Gladbach zu setzen. Auf der Gegenseite ist Bochum immer noch das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga. Am Ende ist uns ein Ergebnis-Tipp zu riskant. Die Hausherren müssen aber in der Defensive auf Ko Itakura verzichten. Zudem sind die Fohlen mit 90 erhaltenen Toren vom VfL deren Lieblingsgegner. So dürften unserer Meinung nach beide Teams ins Schwarze treffen.