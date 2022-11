Gladbach - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten

Beide haben ihre Auswärtspartie am Dienstag verloren, beide werden am Freitag auf Wiedergutmachung aus sein. Beide Auswärtspleiten unter der Woche waren keine Sensationen, wenn man sich die bisherigen Ergebnisse in dieser Saison ansieht, wobei das für die Fohlen mehr gilt als für den BVB. Der spielt nun aber wieder auswärts und zwar bei Gladbachern, die fünf der sieben Heimspiele in dieser Saison genauso für sich entschieden haben wie die letzten beiden direkten Bundesligaduelle im Borussia Park.