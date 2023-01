Gladbach - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Aufregende Partie zum Auftakt ins Jahr 2023! Die letzte Begegnung des 16. Spieltags findet in Gladbach statt. Das Stadion im Borussia Park beherbergt am Sonntag zwei Mannschaften, die vor allem in der Offensive ihre Stärken haben. Gladbach muss im Duell auf Augenhöhe jedoch aller Voraussicht nach auf seinen Topscorer verzichten. In der Folge entscheiden wir uns für eine Wette auf „Sieg Leverkusen DNB“ mit einer Quote von 1,72 bei NeoBet.