Gladbach - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Gladbach - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.04.2023 lautet: Während die Fohlen ihre Heimserie ausbauen wollen, wollen die Eisernen ihre Auswärtsschwäche ablegen. In einem Duell auf Augenhöhe sind Tore auf beiden Seiten zu erwarten.

Schaut man auf die letzten acht Bundesliga-Spieltage liegen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin hier mit zwei Siegen, vier Remis und zwei Niederlagen völlig gleichauf. Dennoch liegen in der Tabelle sieben Plätze zwischen beiden Vereinen. Während die Gladbacher nur mit einem extrem starken Schlussspurt wohl noch auf einen Platz in der UEFA Conference League hoffen dürfen, träumen die Eisernen von der ersten Champions-League-Teilnahme der Geschichte. Im direkten Duell am Sonntag sehen die Buchmacher die Fohlen leicht vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,91 bei Bet365 für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

Gladbach kommt in 14 Heimspielen dieser Saison auf 29 Treffer

Union Berlin blieb in den vergangenen 7 Liga-Gastspielen nur bei den Bayern ohne eigenen Treffer

In 7 der letzten 8 Duelle zwischen Fohlen und den Eisernen klingelte es auf beiden Seiten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Gladbacher haben in der Tabelle 16 Punkte weniger auf dem Konto als die Köpenicker. Im Heimranking findet man die Fohlen aber immerhin auf einem guten 6. Platz. Da die Berliner aktuell nicht so formstark sind und alle 6 Saisonniederlagen auf des Gegners Platz kassiert haben, sind die Gäste im Borussia-Park mit Siegquoten im Schnitt von 3,10 die leichten Außenseiter. Für einen Erfolg der Hausherren klettern bei den Wettanbietern, von denen viele Paypal im Zahlungsverkehr anbieten, die Quoten auf einen durchschnittlichen Wert von 2,40.

Gladbach vs Union Berlin Prognose: Stellt Union neuen Rekord auf?

Seit Mitte der Hinrunde dümpeln die Fohlen im grauen Mittelfeld der Bundesliga herum. Lange Zeit hatte die Elf von Coach Farke große Probleme mit der Konstanz. Nun sind die Borussen seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen und gingen auch seit 5 Heimpartien nicht mehr als Verlierer vom Platz. In der Rückrunde stehen aber bei fünf Remis nur drei Siege in der Bilanz. Am vergangenen Spieltag beim 1:1 in Frankfurt verspielten die Männer vom Niederrhein zum siebten Mal in dieser Saison eine Führung.

Hier ist in dieser Spielzeit nur der FC Augsburg (8-mal) schlechter. Warum der VfL nach der Führung nicht energischer und schneller nach vorne spielte, um die Defensivschwächen der Eintracht zu nutzen, war aber ein großes Rätsel. Dafür ist der neue Keeper Jonas Omlin ein starker Rückhalt. Der Schweizer wehrte in den letzten drei Partien starke 92 Prozent aller Schüsse ab, das ist der Liga-Bestwert in diesem Zeitraum. Aktuell liegt Gladbach 6 Zähler hinter Platz 7 zurück, der im Idealfall noch für den Europapokal reicht.

Im Endspurt wirken die Männer von Coach Urs Fischer verkrampft und unpräzise. Das wurde auch am Sonntag im Heimspiel gegen Bochum deutlich. Wie bereits in den vorherigen Spielen fehlte es den Eisernen bei eigenem Ballbesitz an Risikobereitschaft und Kreativität in der gegnerischen Hälfte. So reichte es gegen den VfL am Ende nur zu einem 1:1. Wollen die Berliner in die Champions League, muss man zügig in die Erfolgsspur zurückfinden.

Das internationale Geschäft dürfte den Köpenickern bei zehn Punkten Polster auf Rang 7 wohl nicht mehr zu nehmen sein. Der Vorsprung auf Rang 5 beträgt aber lediglich 2 Zähler. Während der FCU mit 9 Siegen und 5 Remis daheim immer noch ungeschlagen ist, wartet die Mannschaft in der Fremde seit 6 Spielen auf einen Dreier und holte hier nur zwei Remis. Mit einem Sieg in Mönchengladbach stünde man allerdings bei 23 Auswärtspunkten, was einen neuen Saisonrekord bedeuten würde.

Gladbach - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:1 Frankfurt (A), 2:0 Wolfsburg (H), 0:0 Köln (A), 2:2 Bremen (H), 0:3 Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Bochum (H), 1:2 Dortmund (A), 0:2 Frankfurt (A), 3:0 Stuttgart (H), 2:0 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Union Berlin: 1:2 (A), 1:2 (H), 1:2 (A), 1:1 (A), 1:1 (H)

Bisher sind die Gladbacher mit dem 1. FC Union noch nicht so richtig warm geworden. In 8 Ligaduellen gegen die Köpenicker ging der Klub vom Niederrhein nur einmal als Sieger vom Feld, bei vier Pleiten. Dieser Erfolg war ein 4:1 im Borussia-Park am 29. Spieltag der Saison 2019/20. Danach folgten zwei Remis und drei 2:1-Siege für die Eisernen.

Unser Gladbach - Union Berlin Tipp: Beide Teams treffen

Auf der einen Seite sind die Fohlen recht heimstark und die Eisernen hatten zuletzt in der Fremde einige Probleme. Zudem sind die Köpenicker seit 3 Pflichtspielen ohne Sieg. Doch Union ist bisher alles andere als ein Lieblingsgegner der Gladbacher. So ist ein Ergebnistipp wohl zu riskant. Da in 7 der bisherigen 8 Pflichtspiel-Duelle der Ball auf beiden Seiten im Netz zappelte, haben wir eine lukrative Alternative gefunden.