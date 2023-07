Guadeloupe – Guatemala Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2023

Unser Guadeloupe - Guatemala Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 05.07.2023 lautet: Im letzten Gruppenspiel sehen wir zwischen dem französischen Überseedepartment im südlichen Karibischen Meer und den Mannen aus Mittelamerika keinen Favoriten, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten.

„Les Gwada Boys“ stürmten zuletzt mit einer starken Leistung gegen Kuba (4:1) an die Tabellenspitze. Dabei war Linksaußen Matthias Phaëton mit zwei Toren vor der Pause und einer weiteren Vorlage nach dem Seitenwechsel der überragende Mann auf dem Feld.

Guatemala sorgte kürzlich gegen Kanada für eine Überraschung und erkämpfte sich nach 90 spannenden Minuten ein torloses Remis. Beide Konkurrenten begegneten sich auf Augenhöhe und somit ging die Punkteteilung am Ende durchaus in Ordnung.

In einem engen Spiel werden sich beide Teams als ebenbürtig herausstellen und darüber hinaus zu Toren gelangen. Betano hält eine Quote von 1,80 für diesen Spielausgang bereit.

Darum tippen wir bei Guadeloupe vs Guatemala auf „Beide Teams treffen“:

Guadeloupe vs Guatemala Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt offenbaren die Wettanbieter ein sehr ausgeglichenes Quotenverhältnis und lassen somit auf keinen Favoriten schließen. Wenngleich dem Gruppenzweiten aus Mittelamerika marginale Vorteile eingeräumt werden.

Guadeloupe vs. Guatemala Prognose: Kann Guadeloupe die Tabellenspitze verteidigen?

17 Mal wurde der Gold Cup bisweilen ausgetragen. Fünfmal war Guadeloupe mit von der Partie und schied zweimal bereits nach der Vorrunde aus. Der bisweilen größte Erfolg war das Erreichen des Halbfinales 2007. Damals musste gegen Mexiko eine knappe 0:1-Pleite in Kauf genommen werden.

Wie weit die Reise in diesem Jahr geht, wird sich noch zeigen. Mit einem Sieg und einem Remis zum Auftakt wurde aber ein sehr guter Grundstein für das Erreichen der K.o.-Runde gelegt. Gemeinsam mit dem Tabellenzweiten aus Guatemala haben die Mannen von Trainer Jocelyn Angloma vier Punkte auf dem Konto. Die Offensive ist als brandgefährlich zu bewerten und brachte sechs Tore zustande. Auf der anderen Seite hielt die Abwehr in keinem der beiden Vorrundenspiele hinten die Null und musste sich drei Gegentore ankreiden lassen.

Ein Remis gegen Guatemala würde bereits ausreichen, um den Einzug ins Viertelfinale dingfest zu machen. Mit einem Sieg wäre hingegen der Platz an der Sonne fix.

Guadeloupe - Guatemala Statistik & Bilanz:

Im bisherigen Turnierverlauf zeigten sich die Recken aus Mittelamerika minimalistisch und brachten erst einen eigenen Treffer zustande. Der Abwehrverbund hielt in beiden Gruppenspielen die Null und wusste zu überzeugen. Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Kanadier im ersten Durchgang teils hundertprozentige Chancen liegen gelassen haben.

Beide Mannschaften standen sich zuletzt in der Qualifikation für den Gold Cup 2021 gegenüber. Damals setzte sich Guadeloupe erst im Elfmeterschießen mit 10:9 durch und qualifizierte sich für die Gruppenphase.

Wer sicher und bequem auch von unterwegs aus auf Guadeloupe vs Guatemala wetten will, kann bedenkenlos auf die innovative und auch sichere Betano App zurückgreifen. Unser Sportwetten App Vergleich zeigt zudem weitere Alternativen anderer Wettanbieter für mobile Wetten auf.

Unser Guadeloupe – Guatemala Tipp: Beide Teams treffen

Guadeloupe präsentierte sich mit sechs Toren in zwei Gruppenspielen sehr angriffslustig und offenbarte mit drei Gegentoren eine wackelige Abwehr. Wir rechnen mit einem engen Spiel, in dem beide Nationen den Gruppensieg wollen. Unser Guadeloupe Guatemala Tipp zielt auf „beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,80 bei Betano ab.