Hannover - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2023

Unser Hannover - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.04.2023 lautet: Der Comeback-Sieg gegen Sandhausen sollte die Wende bringen, doch der HSV holte die Niedersachsen zurück in die Realität. Am kommenden Wochenende reist ein weiterer Aufstiegskandidat nach Hannover.

Darum tippen wir bei Hannover vs Heidenheim auf „Sieg Heidenheim“:

Hannover vs Heidenheim Quoten Analyse:

Hannover vs Heidenheim Prognose: „Absturz der Niedersachsen“

Hannover - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Ihr wichtigster Spieler trägt die Rückennummer 10 und hat bereits 20 Tore sowie fünf Vorlagen gesammelt. Obwohl Tim Kleindienst gegen Kaiserslautern einen Elfmeter verschoss, erzielte er in den vergangenen vier Begegnungen fünf Treffer und legte zwei weitere auf. Mit dieser Form kann er großen Schaden in der gegnerischen Defensive anrichten.

Im eigenen Stadion fährt Heidenheim den Großteil seiner Punkte ein (65 Prozent). Auswärts fällt die Ausbeute geringer aus. Deutlich weniger gefährlich ist der FCH in der Ferne jedoch nicht: Von den vergangenen sechs Gastauftritten wurde nur ein Spiel verloren. Ausreichend, um in der Auswärts-Tabelle den fünften Platz zu belegen.

Darüber hinaus wussten die Angreifer der Gäste schon in den vergangenen Duellen, wo das Tor der Niedersachsen zu finden ist: Der 1. FCH brachte fünf Bälle in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen im Kasten von H96 unter.

Unser Hannover - Heidenheim Tipp: Sieg Heidenheim

Selbstvertrauen ist in Niedersachsen aktuell nicht vorhanden. Das Guthaben der Rückrunde beträgt magere sechs Punkte. Heidenheim konnte in den vergangenen Spielen ebenfalls nicht die gewünschte Menge an Zählern einsammeln, verwöhnte seine Zuschauer aber dennoch mit 18 Punkten in der zweiten Saisonhälfte - damit liegen sie in der Rückrundentabelle zwölf Punkte vor Hannover.