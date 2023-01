Hannover - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Das tabellarische Top-Spiel zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga steigt in der Heinz-von-Heiden-Arena, wo Gastgeber Hannover die Gäste aus Kaiserslautern empfängt.

Beide Teams wollen den Anschluss an die Aufstiegsränge halten, entsprechend darf man davon ausgehen, dass sich hier keiner mit einem Remis zufrieden gibt. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Hannover vs Kaiserslautern auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Hannover vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Hannover vs Kaiserslautern Prognose: Beide spielen voll auf Sieg

Die Hannoveraner werden diesbezüglich aber auf ihre letzten Heimspiele gegen die Roten Teufel verweisen. Die letzten fünf Heimduelle mit dem FCK in allen Wettbewerben gingen nämlich alle an die Niedersachsen. Gegen keinen anderen Gegner überhaupt hat Hannover eine längere Siegesserie auf heimischem Rasen.

Mit einem Dreier am Samstag würde man die Lauterer von Platz vier verdrängen. Der Rückstand auf den kommenden Gegner beträgt nämlich nur einen Punkt. Vor der Winterpause konnte sich Hannover vor allem auf die Defensive verlassen. In den letzten sechs Spielen gab es nur zwei Gegentreffer und vier weiße Westen.

Hannover - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Nach der Rückkehr ins Unterhaus zu dieser Saison ist der Durchmarsch in die Bundesliga zwar kein erklärtes Ziel. Doch dagegen hätte man auch nichts. Vor allem auswärts präsentieren sich die Roten Teufel aufstiegswürdig. Sie sind als einziges Team noch ohne Auswärtspleite. In acht Auswärtsspielen gab es je vier Siege und Remis.

In sieben ihrer acht Auswärtsbegegnungen konnten die Lauterer treffen, werden für einen Dreier am Samstag aber wohl mehr als ein Tor benötigen. Schließlich hat Hannover saisonübergreifend in den letzten zehn Liga-Heimspielen treffen können. Doch selbst ein Remis würde einen neuen Vereinsrekord bedeuten.

Denn noch nie hat der FCK in der 2. Bundesliga neun Auswärtspartien in Folge nicht verloren. Auch diese Auswärtsbilanz ist Grund dafür, dass Kaiserslautern der beste Aufsteiger seit fünf Jahren ist und selbst seine beste Zweitligasaison seit zehn Jahren spielt. Aktuell sind die Pfälzer mit 13 Punkten aus den letzten fünf Partien zusammen mit Heidenheim das formstärkste Team im Unterhaus.

Unser Hannover - Kaiserslautern Tipp: „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Das Hinspiel gewann Kaiserslautern in einer wilden Schlussphase und dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1. Es war der Beginn einer bärenstarken Hinrunde und in der Rückserie will man daran anknüpfen.