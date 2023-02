Hannover - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Hannover - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.02.2023 lautet: Die Heinz-von-Heiden-Arena könnte am kommenden Wochenende Schauplatz einer munteren Begegnung werden. Warum? Weil hier zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die 2023 für durchschnittlich 3,75 Treffer in ihren Partien stehen. Hannover wird die schwächste Abwehr der 2. Bundesliga attackieren und seine Chancen nutzen.

Hannover vermasselte den Start ins Jahr 2023. Immerhin beendeten die 96er am vergangenen Spieltag die Serie von drei Niederlagen in Folge. Das kommende Duell mit der schwächsten Defensive der Liga bietet eine gute Chance, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Wir setzen darauf, dass die Roten die Lücken in der gegnerischen Verteidigung finden und mehr als 1,5 Tore erzielen. Bwin vergibt für diese Wette eine Quote von 1,72.

Darum tippen wir bei Hannover vs Magdeburg auf „Hannover Über 1,5 Tore“:

Hannovers Top-Torschütze Teuchert läuft gerade heiß und erzielte 3 Tore in den vergangenen beiden Spielen.

Magdeburg ist das einzige Team, das in jedem Auswärtsspiel ein Tor kassierte. Mit 40 Gegentoren stellt man die schwächste Abwehr der 2. Bundesliga.

H96 erzielte in zwei der vergangenen drei Heimspiele mindestens zwei Tore und ließ seine Anhänger als Gastgeber in jeder Partie jubeln.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Magdeburg Quoten Analyse:

Noch zum Ende des vergangenen Jahres blickten die Verantwortlichen der Niedersachsen saisonübergreifend auf eine Serie von 16 Heimspielen ohne Niederlage. Prompt drehte sich die Szenerie und 2023 verloren die Roten beide Heimspiele. Dreht Hannover den Spieß um und siegt, bieten die Buchmacher Quoten im Bereich von 1,91 und 1,98 an.

Überraschenderweise präsentiert sich der Aufsteiger aus Magdeburg in seinen Gastauftritten deutlich stabiler als vor heimischem Publikum. Derzeit steht der 1. FCM auswärts bei doppelt so vielen Siegen (4) wie zu Hause (2). Feiern Coach Christian Titz und seine Akteure den zweiten Auswärtssieg in Folge, wird eine Wette auf den Underdog mit Quoten von ungefähr 3,60 belohnt.

Der Aufsteiger aus Magdeburg erzielte 2023 in jedem Spiel einen Treffer. Hannover ließ sich in vier der vergangenen fünf Partien ebenfalls zu mindestens einem Tor einladen. Dementsprechend könnt ihr einen Tipp auf „Beide treffen“ wagen und eine Quote von 1,55 einsammeln.

Hannover vs Magdeburg Prognose: „Magdeburger Defensive bietet zwei Tore zum Preis von einem an“

Der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt hat es in der Arbeit gegen den Ball versäumt, seine Defensive auf Zweitliga-Niveau zu bringen. Nach nur 21 Ligaspielen mussten die Anhänger des Ostklubs verheerende 41 Gegentreffer ertragen.

Damit ließ die Mannschaft von Trainer Christian Titz im Schnitt bisher 1,95 Gegentore pro Partie zu. Eine Zahl, die sich durch die meisten zugelassenen Torschüsse der 2. Bundesliga erklären lässt (359). Interessanterweise eine Statistik, in der die Niedersachsen auf ähnlich schwachem Niveau agieren (358).

Treten die Magdeburger zu einem Auswärtsspiel an, müssen Gegentore einkalkuliert werden. Der FCM musste in acht seiner elf Gastauftritte mit über 1,5 Gegentoren zurechtkommen.

Faszinierend, dass ihnen dennoch vier ihrer sechs bisherigen Erfolge auf fremden Plätzen gelangen. Top-Angreifer Kwarteng liegen Auswärtsspiele ebenfalls besonders gut. Der Stürmer erzielte sechs seiner sieben Treffer in der Ferne, wodurch er zum besten Auswärts-Torschützen der Liga avancierte.

Hannover - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Regensburg(A), 3:4 Paderborn (H), 0:2 St. Pauli (A), 1:3 Kaiserslautern (H), 2:1 Ludogorets (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:2 St. Pauli (H), 3:2 Kiel (A), 1:1 Karlsruhe (H), 2:3 Düsseldorf (A); 2:2 Legia Warschau (A).

Letzte Spiele Hannover vs. Magdeburg: 4:0 (A).

Um das Abrutschen in die gefährliche Zone der Tabelle zu vermeiden, wäre ein Heimsieg für Hannover enorm wichtig. Bleibt ihr bester Angreifer in seiner aktuellen Verfassung, können die Fans hoffen: Teuchert erzielte drei Treffer in den vergangenen beiden Spielen und ließ das Publikum in den jüngsten fünf Spielen fünf Mal aus den Sitzen springen.

Die Effektivität vor dem gegnerischen Kasten ist ohnehin nicht das Problem der Niedersachsen. Mit einer Quote von 15,7 Prozent Shot Conversion belegen die Roten den fünften Rang im Ligavergleich. Eine hilfreiche Stärke, wenn es gegen ein Team geht, das genauso viele Torschüsse pro Spiel zulässt wie die eigene Verteidigung (17,00).

Hannover wird diese hochprozentige Verwertung von Torschüssen benötigen, denn 2023 griff kein Torhüter der zweiten deutschen Spielklasse häufiger hinter sich als Ron-Robert Zieler (10).

Immerhin sorgen mehrere Statistiken für eine Form von Hoffnung in Niedersachsen. Magdeburg hat mit Abstand den schwächsten xGA-Wert der 2. Liga (40,04) und konnte in keinem der letzten drei Gastauftritte unter zwei Gegentoren bleiben (8 Gegentore in den letzten 3 Auswärtsspielen).

Unser Hannover - Magdeburg Tipp: Hannover erzielt über 1,5 Tore

Erinnerungen an das Hinspiel zaubern den Fans der 96er ein Lächeln ins Gesicht und erinnern an bessere Zeiten. Einen erneuten 4:0-Erfolg würden die Roten mit Sicherheit ohne große Widerworte nehmen. Vielleicht wird es kein Sieg in dieser Kategorie, aber die Defensive der Gäste wird den Gastgebern genügend Möglichkeiten einräumen, um das Spiel für sich zu entscheiden.