Hannover – Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Hannover - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Beide Mannschaften sind im vorderen Bereich der Tabelle angesiedelt und erheben Ansprüche, dort weiterhin zu verweilen. Zwischen den Hannoveranern und Paderborn ist mit einem hitzigen Duell zu rechnen. Wobei beide Konkurrenten den Weg zum gegnerischen Kasten suchen, um einen schnellen Treffer herbeizuführen.

Die Kicker aus Nordrhein-Westfalen sind als positive Überraschung des bisherigen Saisonverlaufs zu nennen. Niemand ist davon ausgegangen, dass die Mannen von Trainer Lukas Kwasniok ernsthaft um den Aufstieg mitspielen. 32 erbeutete Punkte bzw. drei Zähler Rückstand zum Tabellendritten aus Heidenheim lassen eine Vielzahl der Zweifler verstummen.

Etwas schlechter gestalteten sich die bisherigen 19 Zweitliga-Ansetzungen bei den Hannoveranern. Nichtsdestotrotz ist gegenüber der vergangenen Spielzeit eine Verbesserung um vier Ränge auf Platz sieben zu vernehmen. Um ernsthaft an den Aufstieg zu denken, heißt es, einen Rückstand von acht Punkten wettzumachen.

2023 haben die 96er noch kein Bein auf den Boden gebracht und warten weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Zwei Niederlagen in Serie attestieren ein Formtief und lassen das Heimspiel gegen die zuletzt stark aufspielenden Paderborner zu einer Mammutaufgabe werden.

Beide Mannschaften werden offensiv zu Werke gehen und somit zu Toren kommen. Wir spielen die Wette „Beide Teams treffen“ bei Bet-at-home zu einer Quote von 1,55.

Darum tippen wir bei Hannover vs Paderborn auf „Beide Teams treffen“:

Hannover und Paderborn netzen in 84 Prozent ihrer Zweitliga-Ansetzungen.

Paderborn ist mit 40 Treffern der torgefährlichste Zweitligist.

Die 96er trafen in jedem Liga-Heimspiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Paderborn Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt zeichnet sich eine sehr ausgeglichene Quotenverteilung ab. Die Suche nach einem Favoriten verläuft im Sand. Die Gäste aus Paderborn werden aufgrund der vergangenen beiden Liga-Siege etwas niedriger bewertet und bestechen anhand einer durchschnittlichen Quote von 2,35.

Eine sehr deutliche Tendenz ist am Markt für „Beide Teams treffen“ zu vernehmen. Die Angriffsstärke der Paderborner sowie der heimische Offensivdrang der Niedersachsen blieb den Wettanbietern nicht verborgen. Anhand der Buchmacher-Einschätzung ist von Toren auf beiden Seiten auszugehen.

Hannover vs Paderborn Prognose: „Beendet H96 den Negativtrend gegen Paderborn?“

Lediglich ein Zähler aus den vergangenen drei Liga-Paarungen lässt auf einen Abwärtstrend der Hannoveraner schließen. Erst einen mageren Treffer haben die 96er in der 2. Bundesliga im neuen Jahr erzielt. Defensiv mussten auf der anderen Seite bereits fünf Gegentore in Kauf genommen werden.

Vor allem der letzte Spieltag bei St. Pauli brachte unzählige Baustellen zum Vorschein. Defensiv brannte es streckenweise lichterloh im eigenen Sechzehner. Zudem spielte der Platzverweis von Phil Neumann (61. Minute), der gegen Paderborn fehlen wird, den Gästen nicht in die Karten. Am Ende zierte ein Schuss auf das gegnerische Gehäuse das Konto der Niedersachsen.

In der HDI Arena ist die offensive Unsicherheit abzustellen. 13 Tore in neun Heimspielen machen Mut. Bislang netzte die Leitl-Elf in allen neun Heimspielen mindestens einmal ein. Mit Teuchert und Nielsen sind zwei torgefährliche Angreifer mit jeweils sieben Treffern gesetzt. Auf das Konto der beiden geht mehr als die Hälfte aller erzielten Tore der Hannoveraner (26).

Mit 40 verbuchten Treffern sucht Paderborns Angriff seinesgleichen in der 2. Bundesliga. Vier Tore wurden zuletzt gegen Düsseldorf verbucht. Der SCP hat die Winterpause bestmöglich genutzt, um sich auf den Wiederanpfiff vorzubereiten. Nach einem knappen 1:0 in Karlsruhe resultierte am vergangenen Spieltag gegen Düsseldorf ein deutlicher 4:1-Kantersieg.

Wenngleich die Mannen von Trainer Kwasniok in der Ferne nicht immer erfolgreich spielten, sorgte die Offensive vor dem gegnerischen Kasten stets für Gefahr. In beinahe 80 Prozent der Auswärtsspiele sprang ein Treffer heraus.

Hannover - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Hannover: 0:2 St. Pauli (A), 1:3 Kaiserslautern (H), 2:1 Ludogorets (H), 2:2 Zürich (H), 0:1 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Team Paderborn: 4:1 Düsseldorf (H), 1:2 Stuttgart (H), 1:0 Karlsruhe (A), 3:1 Real Murcia (A); 0:1 St. Gallen 1879 (A).

Letzte 5 Spiele Team Hannover vs. Paderborn: 0:1 (A), 2:4 (A), 0:3 (A), 0:0 (H), 1:1 (H).

Seit der Fusion zum SC Paderborn 1985 konnte Hannover kein einziges Pflichtspiel-Duell gewinnen. Die Bilanz: Fünf Niederlagen bei zwei Remis. 2018 reichte es zumindest zu einem Testspiel-Sieg. Die Auswärts-Pflichtspiele gingen allesamt verloren. In der heimischen HDI Arena wurden zuletzt zweimal in Serie die Punkte in Pflichtspielen geteilt.

Im Hinspiel dieser Saison lieferten sich beide Konkurrenten einen offenen Schlagabtausch. Das bessere Ende hatten dabei die Hausherren aus Paderborn, die sich nach 90 hart umkämpften Minuten nicht unverdient mit 4:2 durchsetzten. Für das Rückspiel ist ebenfalls mit einer torreichen Angelegenheit zu rechnen.

Unser Hannover - Paderborn Tipp: „Beide Teams treffen“

Hannover ist unter Zugzwang, um den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen nicht gänzlich zu verlieren. Fünf Erfolge in neun Heimspielen attestieren der Elf von Trainer Stefan Leitl ein gewisses Maß an Heimstärke bzw. Qualität.

Darüber hinaus legten die Niedersachen offensive Durchschlagskraft in der HDI Arena an den Tag und trafen in jedem Heimspiel mindestens einmal. Mit Paderborn gastiert die beste 2. Liga-Offensive in Hannover. Ganze 40 Tore wurden erzielt, zehn davon in neun Auswärtsspielen.

Einen Favoriten sehen wir in dieser Paarung nicht. Beide Teams verfügen aber über genügend Potenzial in den eigenen Reihen, um mindestens ein Tor zu verbuchen.